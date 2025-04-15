快訊／再爆麻疹群聚！北部2名未滿1歲嬰染病　和越南移入個案接觸

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆麻疹群聚！疾病管制署今（15）日公布上周確認2起本土麻疹，都是北部未滿1歲男嬰，為先前越南境外移入的1歲男童於診所就醫接觸者，本月初出現發燒、流鼻涕等症狀，因症狀未緩解前往醫院就醫通報並確診，本群聚含越南境外移入個案共計3案，為今年第2起麻疹群聚。

疾病管制署今（15）日公布國內新增4起麻疹病例，分別是2例本土與2例境外，本土為麻疹群聚事件。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，群聚感染事件為2名未滿1歲男嬰，皆曾於3月24日與境外移入個案有相同活動史，分別於4月3日及4月4日出現發燒、流鼻涕等症狀，經就醫採檢於4月11日確診，本起群聚事件累計確診3例，衛生單位已掌握2名男嬰相關接觸者共524名，預計監測至4月25日。

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另新增2例境外移入個案分別為中部1歲多男童及北部30多歲女性。2名個案均有越南旅遊史，分別至金甌省和富國島，返國後發病，經就醫通報檢驗確診。

疾管署表示，我國今年截至4月14日，累計26例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中10例為國內感染病例，另16例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

疾管署說明，我國麻疹境外移入病例持續增加，並發生未按時程接種疫苗幼兒至流行區感染麻疹並於返國後引發後續國內診所嬰幼兒群聚感染事件，而麻疹具高度傳染性，且嬰幼兒感染麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可達5-10%。

我國目前常規提供出生滿12個月、滿5歲至入小學前幼童各接種1劑MMR疫苗，完成2劑疫苗接種預防效果可達95%以上，家中如有年滿1歲幼兒，請按時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種，避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行區。民眾因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可至衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗，以降低感染風險。

疾管署也提醒，國人赴國外旅遊期間，應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。返國時如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。