本土女星咳到無法睡才知肺已纖維化　醫示警1族群高風險恐致命

▲自體免疫疾病患者是併發肺纖維化的高風險族群，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

56歲資深女星馬妞罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等多個自體免疫疾病，嚴重影響其生活與工作，多年前更曾咳嗽到無法入睡，檢查後才發現肺部已纖維化。醫師示警，自體免疫疾病患者是併發肺纖維化的高風險族群。但由於大部分的病人對於肺部症狀的警覺性仍偏低，倘若急性惡化導致肺功能急遽下降，恐有致命風險，也是自體免疫族群死亡主因之一。

振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興表示，自體免疫疾病如類風濕性關節炎、乾燥症、硬皮症、皮肌炎等，由於體內免疫系統叛變，會對身體內外器官發動無差別攻擊進而引發多種併發症，其中肺部纖維化是一種常見且不可逆的嚴重共病。

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根據統計，每10位自體免疫疾病病友中，就有1位併發肺部纖維化，一旦免疫系統異常侵害肺部，將讓原本柔軟的肺部組織逐步硬化像菜瓜布一般，由於削弱氧氣交換的能力，最終導致呼吸衰竭，其死亡風險不亞於癌症。

48歲的吳小姐就是一例，她多年前被診斷為乾燥症，除了面對口乾眼乾等乾燥症常見症狀，近期更發現常常莫名感到疲累，這讓從事餐飲服務業的她，甚至連幫客人點餐上菜走沒幾步都會感到喘。一開始她還不以為意，沒想到症狀越來越嚴重，甚至沒辦法上班，這才與風濕免疫科醫師反映，檢查確診為乾燥症所引發的肺部纖維化。

李信興提醒，類似個案在門診並不少見，約9成自體免疫病人對於肺纖維化缺乏警覺，主要是因為肺纖維化初期的症狀不明顯，大部分病友平常仍較關注自己的自體免疫本病症狀控制，例如類風濕性關節炎的關節疼痛問題、乾燥症的眼乾口乾問題等，回診時較不會主動反映，等到肺纖維化喘、咳、累症狀變嚴重了，這時肺部早已造成一定程度的傷害。

李信興建議，自體免疫族群病友無論是否出現「喘、咳、累」等症狀，皆可積極與主治醫師討論，評估安排第一次肺功能檢測的必要性，才能積極掌握自身肺部健康狀況及爭取黃金治療期。雖然肺纖維化是一個不可逆的疾病，但及早使用抗肺纖維化藥物，仍可有效緩解症狀、降低肺功能受損速度，減少急性惡化發生與死亡風險。