醫源性「肉毒中毒」6年累積8例！地下醫美想用抗毒劑得自費破20萬

▲羅一鈞說明醫源性肉毒桿菌中毒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首例疑似醫美肉毒桿菌中毒案例！個案是一名40多歲女性網購肉毒桿菌毒素的美容針，賣家還到府注射，3天後出現吞嚥困難等症狀就醫，一度插管使用呼吸器住加護病房。疾管署副署長羅一鈞表示，國內過去6年來累計8例醫源性肉毒中毒，本次個案為唯一一起重症，值得注意的是，因為地下醫美要使用「抗毒素」治療需要自費，每劑價格逾20萬元。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名北部40多歲女性，疑似透過網路平台購買肉毒桿菌毒素並由賣方於3月下旬到家中，在額頭及臉頰注射肉毒桿菌毒素，3天後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂及肌肉無力等症狀，就醫並插管使用呼吸器治療，並申請自費使用抗毒素（每瓶22萬6480元，申請1瓶）治療。

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林詠青指出，個案於3月29日通報肉毒桿菌中毒並採檢送驗，血清及糞便檢驗結果均為陰性，可能因採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過1周，但依其症狀及流行病學資料，包含發病前飲食史沒有高風險食品，研判因為注射導致可能性高，列為「極可能病例」；個案經抗毒素治療已移除氣管內管，持續住院治療中。

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，注射肉毒桿菌毒素造成之中毒，可能於注射後數小時、數日或數周發病，症狀包括疲倦、視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等神經學症狀，嚴重時可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

依據疾管署統計國內自2019年至今已累計8例因醫療美容引發之肉毒桿菌中毒疑似案例，羅一鈞表示，含這例在內，共5起為地下醫美，而這例也是8例中唯一一起重症且自費申請抗毒素個案。

羅一鈞表示，肉毒桿菌抗毒素我國無藥品許可證，取得不易且價格昂貴，疾管署專案進口七價肉毒桿菌抗毒素，儲備於六區管制中心，供醫療院所申請提供，是為緊急救治考量。如果是人為因素注射肉毒桿菌素（如：醫學美容）疑似肉毒桿菌中毒個案或無居留證之外籍人士等則需由民眾自費使用，疾管署會以成本價供應。

依據國際文獻，目前還沒有醫源性肉毒死亡個案，治療方式包含抗毒素治療或者支持性療法，羅一鈞說，支持性療法是如患者有神經學症狀、呼吸道困難給予藥物慢慢緩解，至於使用抗毒素治療比較特效，可以阻絕游離毒素和神經結合，避免病情進一步惡化。

羅一鈞指出，肉毒桿菌抗毒素國內目前庫存4人份，預計今年再採購12人份。疾管署提醒民眾，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在注射肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應了解相關醫療資訊，並確認該機構為立案登記醫療院所，肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記之醫事人員。