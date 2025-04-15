台灣心肌梗塞學會首頒「護心獎」　北榮全人照護獲團隊獎

▲北榮心肌梗塞團隊獲得「護心獎」。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣心肌梗塞學會（TAMIS）今年首度設立「護心獎」，在13日公開頒獎，其中團隊獎由台北榮民總醫院心肌梗塞團隊獲得，個人獎得主則是雙和醫院的個案管理師江婉婷。北榮心肌梗塞團隊主題為打造「心寧無懼圈，建構全人照護地圖」，實踐「全人、全家、全程、全隊、全社會」的照護理念。

TAMIS護理委員會主委暨台北醫學大學附設醫院教學部醫事副主任郭淑柳表示，「護心獎」是今年首度設立，參賽單位和參賽者都需繳交臨床創新事蹟、實證資料並進行現場簡報，會再經由專家嚴謹評選出獲獎名單。

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首屆護心獎團隊獎為台北榮民總醫院心肌梗塞團隊，TAMIS理事長暨台北醫大附設醫院副院長黃群耀醫師指出，北榮團隊主題為打造「心寧無懼圈，建構全人照護地圖」，實踐「全人、全家、全程、全隊、全社會」的照護理念。

黃群耀說，不僅提升住院期間的心臟復健啟動率，也整合個案管理、臨床指引與資訊儀表板，讓心肌梗塞的追蹤與照護具備精準性與持續性，個案分享中也有重症心肌梗塞病患透過高效率團隊介入成功搶救並重返日常生活的實際例子。

而首屆護心獎個人獎得主為雙和醫院的個案管理師江婉婷，TAMIS榮譽理事長暨屏東基督教醫院副院長黃偉春醫師說，江婉婷長年致力於急性冠心症、心臟衰竭與罕見心血管疾病的個案照護，建立多支跨科照護團隊，還發展個管師專屬的心肌梗塞智能照護資訊平台，整合臨床數據與追蹤系統。

除了北榮團隊獎之外，包括奇美醫院「心動奇機」團隊、雙和醫院心臟內外科專責病房、台北醫學大學附設醫院「心心相印」團隊都有入圍；個人入圍獎的包括三軍總醫院副護理長王佩茹和台北榮民總醫院個管師張耀譽。