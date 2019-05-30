整型為何當道？醫談「修修臉風潮」：每道傷口都有故事



▲整型美容手術，也可以是讓人邁向自由的一種方式。（圖／達志示意圖）

文／伊莎貝拉．薩爾法提

瑪德蓮（Madeleine）身穿長袖襯衫，手上戴了一大串手鏈。她將手鏈一一取下，左手腕上露出十幾道橫向平行的細小白色傷痕，是她之前多次企圖自殺的明顯痕跡。瑪德蓮的青少年時期過得並不順遂，58歲的她希望抹去這段不快的回憶，不再讓痛苦顯露於外。

即使她也知道這些傷疤已幾乎看不清了，但還是感到很不自在，特別是夏天在沙灘上享受日光浴時，當她的手臂曬成古銅色，這些白色傷疤會被襯托得更加明顯──陽光凸顯了傷疤的存在，使之變得赤裸。

這些疤痕令瑪德蓮一再想起它們所代表的意義，她感覺自己活得不夠好，也不夠體面；這些傷疤亦喚起她不願回想的生命歷程，那些她無論對任何人或在任何時候，都不想被發現的故事……。

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▲身體就是我們的特色，訴說關於我們的故事，與我們的基因、年齡、曾發生過的意外、曾罹患的疾病以及生活息息相關。（圖／達志示意圖）

身為外科醫師的我，無法藉由醫療技術讓傷疤徹底消失不見。況且她的傷疤又白又細小，沒有辦法再進行任何改善。我建議她不如在舊傷痕上添加一些縱向的新傷痕，新舊交錯之下，原先的疤痕便不再那麼明顯，若有人問起，大可把這塊傷疤說成玻璃割傷，或許將來她能因此放下往事。她沒有料到我的建議竟然是加重手腕傷痕，但還是欣然接受，因為她明白我確實理解了她的真正需求。

我們的身體就是我們的特色，訴說關於我們的故事，與我們的基因、年齡、曾發生過的意外、曾罹患的疾病以及生活息息相關。對於這副軀殼，我們無可奈何，有時像被困在死胡同裡，有時甚至反被支配。但或許我們只要做一點點改變，就能減輕被自己身體背叛的挫折感。

整型美容手術，也可以是讓人邁向自由的一種方式。

本文摘自《整型檯上的人生》／伊莎貝拉．薩爾法提（法國整型外科女醫生）／大是文化出版