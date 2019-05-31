別人說話超白目！專家教「這樣做」怒氣秒消...你也常碰鳥事？



▲「應該」這個概念沒什麼用處，世界上不需要有「應該」這件事。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／喬治．戴特

如果要舉出在諮商療程中最常出現的主題、詞句或對白，那就是「其實我應該……。」這話讓我想起一個朋友，他為了追求成長，放棄了一個有極大幫助的研討會（而且已經付了一大筆學費）。之後他說，「這世上根本沒有什麼應該不應該」。

「應該……」讓人莫名憤怒，因為當時我非常篤定，我應該減肥、應該存更多的錢、應該成為更謙虛的人（我承認自己到現在還在減肥），「應該」這個概念沒什麼用處，世界上不需要有「應該」這件事。「你應該」、「我應該」，是別人對我們的需求（或是自己對自己的要求），而我們無法滿足，或是「覺得」無法滿足。

「我應該」的想法出現的時候，接著請務必自問一句：「是誰說的？」是別人說的，還是自己說的？如果是別人說的，那你接受嗎？如果答案很明顯的是不接受，那就做自己該做的事就好。（注意，如果是在爭論法律或者道德觀念，那就不是應不應該的問題了，最好全盤接受！）



▲你是真的想要戒菸，還是認為自己應該戒菸？有「我應該」的想法，就是在找藉口；更正成「我想要」，才會設法去達成。（圖／達志示意圖）

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意識到邊界概念之後，「應該」就會變成一種願望，而不是日常生活的一部分。如果無法認清這點，日子就會很難過，而且永遠感到良心不安。如果你自己認為應該怎樣，其實不是「應該」，而是你「想要」這樣。你可以說「我想要」或「這樣不是很好嗎？」，但千萬別呢喃著「我應該」這三個字。如果你想做什麼，就去做，如果不想，就放下吧。

以戒菸為例。你是真的想要戒菸，還是認為自己應該戒菸？是覺得應該讓自己更健康嗎？或是你身邊的人和醫生都建議這樣？還是你真的想要戒菸？有「我應該」的想法，就是在找藉口；更正成「我想要」，才會設法去達成。為什麼這個措辭上的小差別會這麼重要？請繼續往下讀。

你自言自語的時候，表示你失去理智嗎？想一想某個觀點的形成過程：和自己對話、爭論、衡量；先提出正方觀點，再提出反方觀點，最後兩個都否決，然後又想到另一個觀點。

你做決定的時候，是不是覺得內心很掙扎？多數人都不太敢承認，因為好像瘋子一樣。事實上，如果事情不對勁的時候內心沒有自言自語，那才是真的瘋了。自言自語很正常，也是自己的結論或觀點的基礎。請務必掌握接收到的外部資訊、自己的想法和自言自語的方式，因為這會決定你的行為和言語，最終也將定義你的感受。



▲當別人不經大腦說出讓你很難接受的話，也請應用自言自語的概念。（圖／達志示意圖）

刻意引導自己的思路，就能確保自己的言行舉止是經過深思熟慮的，而且比較不會冒犯到別人、或陷入不愉快的情況。重點不是說話之前要三思，而是說話之前要先搞清楚自己的想法。

假設某人說出了不經大腦的想法，讓你很難接受的時候，也請應用自言自語的概念。與其被對方的無知（可能是你自己認為的）惹惱，不如給予對方應有的尊重，因為他不懂得自我對話。自言自語雖然是不可或缺的行為，但麻煩講給自己聽就好，不要公諸於世。

如果想避免無意間洩漏不愉快的事情，請記得以下建議：想一下你自己到底在想什麼。

本文摘自《重設你的人際邊界》／喬治‧戴特（應用科學碩士、心理學碩士）／大是文化出版