對朋友失望！專家揭人際「最舒服距離」...你常不小心越界嗎？



▲就算你朋友的反應與行為不如預期，也不能要求他為你的感受負責。（圖／達志示意圖）

文／喬治．戴特

之前提到，你可能會覺得在自己周圍畫一條很寬的邊界，並一直與別人保持距離，這樣最安全。因為每向別人走近一步，就更容易誤解對方與侵犯邊界。沒錯！這表示要遠離他人，不建立親密的關係嗎？當然不是！邊界概念有兩個目標：第一，讓你意識到兩人剛認識或演變成任何關係時，會發生什麼事；第二，一段關係不能再滿足共同需求時，此概念可以提供新的方向。

侵犯邊界通常都是不經意的舉動，源自於非常無害的預設想法，有時則是因為過度輕忽對方的權利與需求，也可以說是不尊重對方的身分與權利，就是「視為理所當然」。假如警覺性夠高，從一開始就能小心經營這段關係、避免說錯話，但這樣還是無法讓避免難題。

關於友情，難題通常都在沒說清楚自己的預設想法。就戀愛關係來說，邊界的內容並不總是非常清楚，但戀愛關係中因為雙方比較常接觸，所以化解誤會的機會也更多；但朋友之間就沒這麼多機會，因為雙方見面通常只是為了找樂子。

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▲就戀愛關係來說，邊界的內容並不總是非常清楚，但戀愛關係中因為雙方比較常接觸，所以化解誤會的機會也更多。（圖／達志示意圖）

朋友之間的爭執遠比情侶之間少，所以常會以為朋友之間沒爭執，而當真的發生爭執，感覺就會很痛苦。而且不會把爭執當成單一事件，通常會視為常態，並質疑這份友情的本質，有時還會得到這個結論：「原來我們不是朋友。」

請忍住這種衝動。這是因應對方情緒反應的戲劇化、非理性回應，又稱為「失望」。請理性看待，就有可能會發現，你的朋友只是在表達自己的個性而已。透過這個角度，就能繼續享受這份友情。

提醒自己在這種狀況下，你已經帶著特定期望跨過了邊界，就算你朋友的反應與行為不如預期，也不能要求他為你的感受負責。就算你們是朋友，還是有劃清邊界的權利，甚至可以說，正因為他是你朋友，更應該尊重他。

了解上述情況，設定並維持邊界就能夠鞏固你們的關係。如果確立了自己的身分與需求，明白哪些事情可以依賴對方、哪些不行，以及最重要的──他（你也一樣）要為自己的幸福負全責，這樣就等於為這段關係的發展，立下理性基礎，這表示你們可能會分道揚鑣，但就算做不成朋友，起碼也能好聚好散。

本文摘自《重設你的人際邊界》／喬治‧戴特（應用科學碩士、心理學碩士）／大是文化出版