減肥就吃竹筍！專家曝「低卡、開胃」關健：剝開白粉別洗掉

▲竹筍剖開後白白的粉是「酪胺酸」，可以帶來甜味，對身心也有幫助。（圖／翻攝自Pixabay）

文／黃慧玫

清脆香甜的竹筍，只要經過簡單的烹調，就能成為餐桌上最受歡迎的料理。寶島台灣一年四季皆是筍的產季，僅會依不同時節而有不同種類盛產，而5月則是桂竹筍季。

南基醫院營養師陳怡瑄表示，竹筍被稱為竹子的孩子，因為竹筍是從竹子埋藏於土壤中的地下莖所冒出的小嫩芽，而嫩芽一旦破土而出便會快速抽高，並在1～2個月左右後完全成長。

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竹筍的營養價值高，含有蛋白質、碳水化合物、粗纖維、膳食纖維、維生素B、維生素C及鉀、磷、鎂、鈣、鈉、鐵、鋅等礦物質。且竹筍還具有低脂、低糖、低熱量（熱量只有25大卡）等優點，成為為減重者最愛。

陳怡瑄說，每100克竹筍就有2.5克的膳食纖維。水溶性膳食纖維能夠促進腸胃道蠕動，加速糞便排出，避免便秘；增加糞便體積，縮短糞便在腸胃停留時間，減少有毒物質與腸壁接觸，進而預防腸癌；還可維持腸壁肌肉張力，預防憩室症。

此外，竹筍含有特別的胺基酸-酪胺酸，它不僅是竹筍的甜味來源，更是大腦神經傳導物質的重要原料，包括多巴胺、腎上腺素、正腎上腺素，有助於減輕壓力、穩定情緒、增加活力。因此，在處理綠竹筍時，剖開時會發現內部有些許白色粉末，這些即是酪胺酸。她提醒，千萬別再把它當成髒東西全部洗掉哦！

諮詢專家／南基醫院營養師 陳怡瑄

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