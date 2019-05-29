職場遇的到真心好友？專家曝「有這特質」該好好珍惜

▲在職場遇到共同合作專案的同事，變成未來創業夥伴的機率有多少？（圖／資料照）

文／ 瓊華

職場中並非什麼朋友都交不到，相反的，因為共同合作一個專案，或是有志同道合的理念，也會結為關係堪比同學的哥們、好閨密。甚至，在你未來想要獨立創業的時候，成為你合夥人的人很可能就在其中。

阿南是我的朋友中目前事業做得最成功的。當我們還在為了如何讓月薪破五萬而困擾時，他就跟一位在公司裡認識且關係不錯的同事曉旭開起了自己的公司。

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阿南的本職工作是銷售，曉旭是做IT研發的，他們之間原本沒什麼交集，只是曾打過招呼，甚至連名字都記不住。兩人的關係得到突破性的進展，是因為阿南銷售的某個產品臨時出了問題。當時，阿南急得如熱鍋上的螞蟻一般，還跟另一位做IT研發的同事吵了起來，對方覺得阿南是無理取鬧，差點打起來。此時，曉旭站了出來，三兩下就把阿南的問題解決了。

從此，阿南記住了曉旭，之後但凡遇到IT那類的問題，他都找曉旭幫忙。曉旭是個標準的IT男，不苟言笑，但脾氣好、有耐心，加上專業能力和學習能力都不錯，在部門裡的人緣很好。只是因為他話少，也不怎麼交際，身邊能說上話的朋友自然也就不多。不過從那之後，曉旭和阿南的交集便多了起來。阿南性格外向，很熱情，也擅於交朋友，時常會招呼曉旭出去吃飯、喝茶，次數一多，兩人之間的關係就近了。

▲兩人從接專案到成立公司，彼此互相坦承，保持信任。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿南時常把自己的理想說給曉旭聽，而曉旭家裡的困難阿南也知道。有一天，阿南跟他說自己想要創業，卻又不想辭職的想法，意外地得到了曉旭的支持。原來，曉旭家裡做生意失敗，欠了別人一筆錢，如果只靠他的薪資來還是遠遠不夠的，阿南那時也提出可以幫他一些，卻被他拒絕了。他的意思是，寧可自己累得半死，也不願跟朋友借錢，就是怕為了錢的問題，最後連朋友也做不成了。

正好，阿南接到了一個專案，正愁沒有合夥人，曉旭的參與無疑是雪中送炭。兩人說做就做，他們為了做前期的籌備工作，三個月都沒有好好休息過。最後，專案做好了，客戶很滿意，款項匯入也很及時，不僅解了曉旭的燃眉之急，還讓阿南嘗到了甜頭。之後，阿南繼續在外面接案子，兩人就一路合作到現在。這樣的日子大概過了不到一年，兩人便雙雙辭職，註冊了公司。現在，公司已經有十多個員工了。

從開始接專案到成立公司的這段期間，他們並非沒有矛盾，但他們貴在相互坦誠，從不把自己的想法憋在心裡。即便曉旭平時比較悶，但如果是他辦不到或是認為不合理的事，也會直接提出來跟阿南說。兩人之間不存在誤解，而是一直保持著相互信任的狀態，這是阿南至今自認為在職場中收穫最大的一件事。

能在職場中找到類似曉旭這樣的「兄弟」並不容易，畢竟現在職場的流動性很大，有些人還沒跟你混熟就離開了。因此，一旦遇到了，就該珍惜。

本文摘自《別讓無效努力害了你》／瓊華（外商企業任職、煙台作協會員）／時報出版