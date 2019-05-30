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吃餃子也能減肥！八方雲集「5日菜單」曝：一盤吃O顆剛剛好

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▲▼水餃,八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食）

圖、文／營養師帶你吃外食

午休時間很趕，大多的人會喜歡吃水餃，裡面有菜有肉，有飽足感、價格又划算。不過，聽說水餃都是用絞肉做的，熱量很高耶，瘦身可以吃嗎？

其實，食物除了重視「質」以外，「量」也是考量的關鍵！

雖然絞肉是肥瘦肉參半，確實油脂比起瘦肉稍多一點，但總量掌握得好，即使連續吃五天也都可以哦！以八方雲集的水餃為例，挑選 8 顆會較適合的一餐份量，其中以純蔬菜、海鮮類的內餡，整體熱量會較低，例如：田園蔬菜水餃、鮮蝦水餃等。

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▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

不過，記得每餐也要有足夠的蛋白質哦！如果肉包得比較少的水餃，別忘了搭配有肉類的湯品，像是蘿蔔排骨湯、旗魚花枝丸湯；或者飲料選擇無糖豆漿、黑豆漿也很適合哦！

最後小提醒：光是水餃裡的蔬菜還是不太夠，營養師會建議額外搭配湯品、小菜，把不足的纖維稍稍補齊。

接下來，營養師為大家整理出的減脂工作餐，一起照著圖點餐就可以囉！

週一：蕈菇湯＋韓式泡菜＋招牌水餃

▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

週二：蘿蔔排骨湯＋燙青菜＋鮮蝦水餃

▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

週三：黑豆漿＋燉蘿蔔＋田園蔬菜水餃

▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

週四：旗魚花枝丸湯＋台式泡菜＋咖哩水餃

▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

週五：無糖豆漿＋和風秋葵＋玉米水餃

▲▼八方雲集。（圖／營養師帶你吃外食提供）

飲食關鍵句：「若做得更好，那件事的生活路線就會大幅提升層次。」
你還覺得外食離纖瘦、健康的距離很遠嗎？【營養師帶你吃外食】始終相信沒有不能吃的食物，只是要多花點巧思，這樣就能做得更好了！至於複雜的事就交給我們，請你放心來享用外食吧！

【營養師帶你吃外食】是由營養、運動、美容三大領域專門者所組成的經營團隊。我們都極度熱愛美食！「如何透過外食來纖體、健體、美體」是我們努力方向！

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