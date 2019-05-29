ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

愛慘了卻鬼遮眼！她靠「愛情光環」贏得男人心　卻暗藏危機

幸福拼圖ZEC99 幸福拼圖ZEC99

『幸福 』路上巧遇愛情，感受真誠與真愛，擁有未來..

ETtoday健康雲

▲▼自卑型單身 。（圖／翻攝Unsplash）

▲愛情初來時，總是甜美又幸福，卻總是在光環退去後分崩離析。（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

有人說，愛情是給女人最好的保養品，能讓她春光滿面，神采奕奕，充滿自信。可大多數人認為，愛情難長久，現實情感生活中，多少人羨慕的愛情都被時光消磨得一干二淨。無一倖免的是：曾經相愛的兩個人都會過上了相互埋怨，相互不理解的生活，走向情感分裂的這條道路上。

大多數人在面對感情時，都只關注在自己的想法，不知道對方是怎麼想的，總做出遭人對方反感的舉止，以致於雙方情感矛盾升級，漸行漸遠。在人際交往中，他人身上表現出的某一方面的特徵，掩蓋了其他特徵，這就是著名的「光環效應」，然而這也是想要挽回愛情的關鍵點。

請繼續往下閱讀...

它象徵著我們個體的本質價值，行為態度，正面形象。

你可能不太懂我說的意思，在此舉個「歪打正著」的例子：

前不久，我有位女性朋友在同學生日派對上，遇到了一位男性。這位男性剛好從美國讀完碩士回國，他的出現讓我朋友眼前一亮，因為他不但博學多才還幽默風趣，令我這位女性朋友心生嚮往。但我這位朋友也不差，年輕漂亮，而且飽讀詩書，舉止落落大方所以他倆可以說是一見鍾情了。

▲皮膚,女人,愛情,化妝。（圖／翻攝自pixabay）

▲女方主動付錢的舉動，卻成為男人眼中的加分亮點。（圖／翻攝自pixabay）

派對結束的時，這位男性主動提出送我朋友回家，因為兩人回家的路途剛好順路，然而我朋友答應了，但是到達位置後，女方堅持主動付了車錢。這位男性也是個生性慷慨的人，剛好他也喜歡慷慨大方的人，後來沒多久他們兩個就在一起了。

後來我問了這位女性朋友，她告訴我，當時她主動買單這一舉動，可能讓這位男性也感受到她也是慷慨的，於是對我朋友的好感度，蹭蹭蹭地往上升了不少，給她頭上戴上了「光環」。

其實在這個故事裡，她也只是表現出自己最自然的行為態度，不認為什麼事都需要男人幫忙，她自己也能夠做得到。有可能她只是出於禮貌，或是一種彰顯經濟獨立的習慣而已，卻變成雙方關係拉近距離的一個關鍵。所以，如果你想要挽回愛情，挽回一段逝去的情感關係，那你是如何重新表現自己的呢？你找回屬於自己女性價值了嗎？

光環效應就是基於「情人眼裡出西施」的原理，原本只是一個在別人看來的普通人，但是在情人眼中卻是光芒四射，而缺點也因為帶上濾鏡而變得可有可無。

正因為情人眼裡出西施，所以我們想要重新挽回也好，開始一段新的愛情也好，就要摘掉有色濾鏡，理智看待這段感情，不要因為自己的過度喜歡而變得盲目，而是要清醒的看清對方的優點和缺點，相信自己的選擇，但不迷失自己立場。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

關鍵字： 愛情健康 男女交往 幸福拼圖ZEC99 智遠 挽回 光環
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

減肥最怕碳水化合物！該早上or晚上少吃？結果超意外

血尿2個月！他患「泌尿上皮癌」得割腎、切尿管...竟是30年菸癮惹禍

鎖住肌膚水分更Q彈！玻尿酸v.s.膠原蛋白「保濕大解析」

「定時清槍」助防癌！性生活「不舉黑暗期」98歲老翁變活龍

壓力太大會「半夜磨牙」？醒來臉頰酸爆「5徵兆」中4個慘了

常磨牙「臉會變大」！3種牙齒「打架類型」物理治療師能救你

趁年輕「養成4習慣」老了受用一輩子：好好睡覺太重要了！

把尿管當鼻胃管用！八點檔「荒謬醫療畫面」曝　醫揪17張圖藏玄機

副本理賠風暴／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

有精神潔癖！這4星座「擇偶門檻超高」...全打勾才能進下一關

讀者迴響

回到最上面