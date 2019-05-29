愛慘了卻鬼遮眼！她靠「愛情光環」贏得男人心　卻暗藏危機

▲愛情初來時，總是甜美又幸福，卻總是在光環退去後分崩離析。（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

有人說，愛情是給女人最好的保養品，能讓她春光滿面，神采奕奕，充滿自信。可大多數人認為，愛情難長久，現實情感生活中，多少人羨慕的愛情都被時光消磨得一干二淨。無一倖免的是：曾經相愛的兩個人都會過上了相互埋怨，相互不理解的生活，走向情感分裂的這條道路上。

大多數人在面對感情時，都只關注在自己的想法，不知道對方是怎麼想的，總做出遭人對方反感的舉止，以致於雙方情感矛盾升級，漸行漸遠。在人際交往中，他人身上表現出的某一方面的特徵，掩蓋了其他特徵，這就是著名的「光環效應」，然而這也是想要挽回愛情的關鍵點。

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它象徵著我們個體的本質價值，行為態度，正面形象。

你可能不太懂我說的意思，在此舉個「歪打正著」的例子：

前不久，我有位女性朋友在同學生日派對上，遇到了一位男性。這位男性剛好從美國讀完碩士回國，他的出現讓我朋友眼前一亮，因為他不但博學多才還幽默風趣，令我這位女性朋友心生嚮往。但我這位朋友也不差，年輕漂亮，而且飽讀詩書，舉止落落大方所以他倆可以說是一見鍾情了。

▲女方主動付錢的舉動，卻成為男人眼中的加分亮點。（圖／翻攝自pixabay）

派對結束的時，這位男性主動提出送我朋友回家，因為兩人回家的路途剛好順路，然而我朋友答應了，但是到達位置後，女方堅持主動付了車錢。這位男性也是個生性慷慨的人，剛好他也喜歡慷慨大方的人，後來沒多久他們兩個就在一起了。

後來我問了這位女性朋友，她告訴我，當時她主動買單這一舉動，可能讓這位男性也感受到她也是慷慨的，於是對我朋友的好感度，蹭蹭蹭地往上升了不少，給她頭上戴上了「光環」。

其實在這個故事裡，她也只是表現出自己最自然的行為態度，不認為什麼事都需要男人幫忙，她自己也能夠做得到。有可能她只是出於禮貌，或是一種彰顯經濟獨立的習慣而已，卻變成雙方關係拉近距離的一個關鍵。所以，如果你想要挽回愛情，挽回一段逝去的情感關係，那你是如何重新表現自己的呢？你找回屬於自己女性價值了嗎？

光環效應就是基於「情人眼裡出西施」的原理，原本只是一個在別人看來的普通人，但是在情人眼中卻是光芒四射，而缺點也因為帶上濾鏡而變得可有可無。

正因為情人眼裡出西施，所以我們想要重新挽回也好，開始一段新的愛情也好，就要摘掉有色濾鏡，理智看待這段感情，不要因為自己的過度喜歡而變得盲目，而是要清醒的看清對方的優點和缺點，相信自己的選擇，但不迷失自己立場。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99