減肥最怕碳水化合物！該早上少、晚上少吃？結果超意外

▲早上主食吃的多、晚上主食吃的多，是否會影響脂肪囤積？（圖／CFP）

記者謝承恩／採訪報導

碳水化合物常被減肥的人視為飲食的大忌，舉凡甜點、麵包、米飯，很容易讓血糖飆高、促使胰島素分泌，腹部脂肪也逐漸囤積。甚至普遍認為在晚上吃主食（米、飯），比在早餐吃主食更糟，真的是如此嗎？

根據BBC報導指出，多數的飲食觀點常提到，早晨是身體正要開始起動、暖身的時機，在早餐吃下去的主食，能夠很快的變成葡萄糖被燃燒，相反的如果是在深夜吃東西，身體即將進入休息、睡眠，往往需要花更長的時間才能消化。

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然而英國薩里大學的Adam Collins博士，進行了一項小型研究，他請測試者要在一天之中吃下一定數量的碳水化合物，前5天早餐分配的量多一些，晚餐少一些，再來的5天，早晚餐平平均分配，之後最後的5天，早餐吃少一些，晚餐則多一點主食。

過程中也不斷監測受試者的血糖，結果發現前5天「早餐吃多、晚餐吃少」的血糖值為15.9，而在最後5天改以「早餐吃少、晚餐吃多」的血糖值為10.4，比預期的還要低！打破了原本對於「晚餐主食吃多」比較糟的想法。

Adam Collins指出，身體能夠根據飲食的變化，調整好應對的機制，建議不用過份擔心一天之中到底早晚餐主食分配，而是要保持餐量穩定，血糖變化不要起伏太大的狀態才是上策。然而台北醫學大學保健營養系兼任助理教授吳映蓉也指出，實驗中對於早晚餐的飲食菜單並不透明，有許多變數都會影響血糖高低。

她表示，即使每天的碳水化合物都定量，以早餐跟晚餐都各吃一片土司來說，餐盤中有搭配到其他蔬菜、蛋、牛奶、雞胸肉等食物，比起單吃吐司的人而言，血糖起伏較低，甚至連測量血糖的時間點也都會影響結果。

吳映蓉建議，與其看到研究結果，就放心在晚餐大吃碳水化合物，不如可從3個飲食習慣調整，避免血糖飆升。首先是提高三盤的營養比例，主食可搭配蔬菜、蛋白質一起吃，再來少吃精緻碳水化合物，以糙米飯代替白米、全麥吐司取代白麵包，最後是調整飲食順序，先吃蔬菜、蛋白質等非醣類食物，把米飯留在最後吃，都是防止血糖飆升的方法。