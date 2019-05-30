玻尿酸該口服or打針？「3大類型、劑量」這款千萬不能吃！

Cofit是台灣最大的線上營養師平台，以網站及A..

▲50歲之後，皮膚玻尿酸急速減少。（圖／記者周書羽攝）

文／Cofit營養師 張宜婷

如何獲取玻尿酸？除了改善生活習慣，像是注意防曬、早睡早起等，可以避免過度的破壞與流失，經由口服額外攝取補充也是好方式。玻尿酸可以大略分成三種來源：

1.動物組織萃取

請繼續往下閱讀...

最一開始的玻尿酸是從牛眼睛萃取出來而發現的，屬動物組織萃取，很可惜的是這種玻尿酸不可食用。現在因生物科技進步，從脊椎動物的結締組織都可以萃取出玻尿酸，像是雞冠、軟骨等部位，而目前從雞冠萃取的也是大部分口服玻尿酸的來源。

2.細菌生成

第二種來源 - 細菌生成的玻尿酸，臺灣於2018年開放「流行鏈球菌」產出之玻尿酸亦可供食品添加。不過流行鏈球菌屬於人畜共通的致病菌，安全性與製程的管控更是需要考量的部分。最近則有新發現「人類母乳」中存在著可以自然生成玻尿酸的益生菌，而且產出的分子量比起動物萃取來得小、易吸收，這種益生菌也不像致病菌可能對人體有危害風險，相對安全許多。值得注意的是，食品內若直接添加雞冠萃取物及流行鏈球菌發酵物玻尿酸，目前食品藥物管理署有規定其每日使用量80mg以下。

▲人工化學合成的玻尿酸，是做為醫美注射使用，不可食用。（圖／醫師提供）

3.化學合成

第三種來源 - 人工化學合成的玻尿酸，在醫美會使用到的注射用玻尿酸即屬於這一種，可以減少注射入人體後的過敏與感染症狀，但這類玻尿酸亦屬不可食用形式。

我該補充玻尿酸嗎？

玻尿酸雖然每天都在皮膚中代謝、重新建構，但隨著年紀的增長、生活與環境中各種自由基危害（像是紫外線、污染、壓力等）皮膚中的玻尿酸含量是逐年下降的。50歲之後，皮膚玻尿酸急速減少，到了60歲時皮膚玻尿酸含量約只剩20歲時的一半。想要延緩玻尿酸的流失，每天的飲食內容要有足夠的抗氧化能力、以及額外補充玻尿酸來源，都是很重要的方式。

愛美不是等到流失了才去補強，如果希望皮膚保持光澤彈性，必須開始注意飲食、生活習慣，以及找到適合的補充方式。

補充玻尿酸時我要注意什麼？

在補充玻尿酸時要注意三件事：補充的玻尿酸來源、每日吃到的劑量、攝取的時間長度。

▲除了補充玻尿酸，也必須注意飲食及生活習慣。（圖／達志／示意圖）

玻尿酸的吸收率與本身的分子量有很大的關係，在人體的代謝機轉中，因為無法消化分解玻尿酸結構，所以選擇「越小分子」玻尿酸，會越容易被人體所吸收利用。玻尿酸的分子量也與前面提到的「來源」有關：動物組織萃取屬於傳統的玻尿酸來源，分子量較大；細菌發酵而成的玻尿酸則屬於分子量較小的來源。

口服玻尿酸大約有90%會被吸收，而被吸收進入體內的僅有10%會停留於體內被利用（例如：轉移至皮膚達到保濕功效），所以選用越小分子，再轉移到皮膚的量相對會較多。現有的研究結論顯示，每天口服120mg的玻尿酸，對皮膚的保水度感受會出現改變。因此在挑選時，更應將劑量納入自己的考量中喔！

所以到底要選擇哪一種玻尿酸最好呢？不同來源的玻尿酸各有其優缺點，營養師會建議在挑選時以來源越天然者為佳，相對的也是比較安全的！而在補充時，要記得一定要有足夠的劑量、搭配越小的分子量幫助吸收，並且攝取維持達6～8週的習慣，口服補充的效果更好，可以讓皮膚保有更多玻尿酸、感受到肌膚出現的改變喔！

Cofit是台灣最大的線上營養師平台，打造線上飲食改造課程，透過手機拍照上傳App，就有專屬營養師幫忙算熱量和飲食指導，輕鬆達到減肥、健身、吃得更健康的目標！想進一步了解課程或收到更多營養資訊，請到 Cofit官網、Cofit 粉絲團～