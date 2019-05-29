安眠藥藥局買的到嗎？8款「助眠成分」曝：這3款必備處方簽

▲民眾會到藥局購買安眠藥，是利用嗜睡副作用成份達到助眠效果。（圖／翻攝自pixabay）

文／段方琪（Kiki）

失眠是很多人的噩夢！為了好好入睡，有民眾會到藥局購買安眠藥，許多人會詢問最近電視廣告很大的芝麻明x，但在藥局真正可以買到幫助入睡的藥品，是利用抗組織胺藥品的副作用──嗜睡來助眠。

如果真的有短期無法入睡，服用第一代抗組織胺效果不錯，但是這商品如果每天服用，超過一星期就無效果，另外許多人吃完隔天起床會更累，這類藥物有口乾舌燥副作用，如果有青光眼、前列腺肥大的人也不可以服用，小心加重病情。

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其他藥物，如安眠藥的史蒂諾斯（Zolpidem）、苯二氮平類（Benzodiazepines，BZD），則是屬於四級管制藥。所謂管制藥品，是有成癮性麻醉藥品、影響精神藥品，及其他有加強管理必要的藥品才列入，一般安眠藥都是列入第四級，需要有醫師處方簽，無法在藥局購買，這類藥長期服用也會有認知方面損害問題。

至於近來很多訴求幫助入睡的保健食品，如含色胺酸、γ-Aminobutyric （GABA）可經由血清素轉化為褪黑激素，促進睡眠，至於γ-Aminobutyricacid（GABA），在發芽糙米與糙米胚芽的GABA含量豐富，保健產品是以這兩物做原料製成。以目前保健品常用的麩氨酸發酵物，單獨服用GABA其實無法通過血腦障壁，但也有小型研究指出有其助眠效果不錯。

▲柔速瑞膜衣錠、史蒂諾斯、苯二氮平類這3種安眠藥，都需要醫師處方簽。（圖／翻攝自耕莘醫院藥品資訊網）

再來就是台灣無法買的藥品褪黑激素，目前台灣只有柔速瑞膜衣錠ramelteon，是褪黑激素受體促效劑，這不屬於管制藥，且無依賴性與成癮性，這藥品不能剝半，服用時也不能吃高脂肪食物，在台灣是自費藥品，而且需有醫師處方。

至於藥局買的食品級的褪黑激素，是從 牛、羊、豬松果腺或松果體乾燥粉萃取 ，因其有極微量之褪黑激素，衛福部規定其褪黑激素含量應在20p.p.m.以下得作為食品原料。 但食品級的褪黑激素的效力不好，一般藥局看到的都是混合添加物增進睡眠。不管如何，建議嚴重失眠要先尋求醫師找出病因，不要一昧聽信偏方，才是真正解決之道。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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