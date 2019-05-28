血尿2個月！他患「泌尿上皮癌」得割腎、切尿管...竟是30年菸癮惹禍

▲男子血尿2個月，竟罹患泌尿上皮癌2期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／綜合報導

台中60歲唐先生長年在外經商應酬，菸齡長達30年，最近兩個月來出現無痛性血尿，驚覺不對勁，赴醫檢查後發現右側腎盂有腫瘤，確診罹患「泌尿上皮癌」第二期，經手術切除腎及輸尿管，才免於擴散風險，唐先生術後追蹤復原狀況良好，也讓他嚇得不敢再抽菸了。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，血尿可分為無痛性血尿和疼痛性血尿，而與尿路腫瘤相關的常為前者，後者多半因尿路結石或發炎引起，故當出現血尿卻無疼痛的症狀時，就應提高警覺，否則等到伴隨疲倦、貧血、體重減輕、食慾不振等情形時，可能已經進入泌尿上皮癌晚期，恐延誤治療先機。

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蕭子玄指出，泌尿上皮癌是發生於尿路上皮的惡性腫瘤，包括膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌和腎盂癌等，就國際流行病學而言，很多患者都有一定菸齡，此外，常接觸化學物品或喝水量少也較易致癌。而在台灣，還有一些額外的危險因子，包括服用來路不明的偏方草藥以及烏腳病等病史。

▲患者透過微創手術取出整段輸尿管及膀胱袖口。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

蕭子玄表示，患者到院後，經靜脈注射腎盂造影發現右側腎盂疑有腫瘤，於是經過輸尿管鏡切片化驗，確診為「泌尿上皮癌」。醫師透過「腹腔鏡腎臟輸尿管全切除手術」，經由右上腹的幾個小洞，將腹腔鏡鏡頭伸入進行腎臟切除手術，再於下腹部劃一個約7公分的傷口，取出整段輸尿管及膀胱袖口，不僅縮短手術時間及降低手術風險，且傷口較小、流血量少、復原速度較傳統手術快。





▲建議民眾平時要多喝水，排除泌尿道的有毒物質，戒除菸癮。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

醫師提醒，民眾務必要擺脫香菸的誘惑，不吃來路不明的藥物、減少接觸化學物質，並每天喝至少2000CC的水（需限水患者除外），才能順利排除泌尿道的有毒物質，飲食方面也可以多吃新鮮食材，少吃加工食品。此外，民眾若發現血尿，一定要立即就醫，才能及早治療。