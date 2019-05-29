健走也能輕鬆燃脂！「3動作」降脂肪肝　比舉重、短跑更有效

▲想要燃燒脂肪，遠離脂肪肝威脅，有氧運動中的健走是最佳選擇。（圖／翻攝PEXELS）

文／陳大樂

無氧運動能降低脂肪肝嗎？效果較差。無氧運動因為時間短、較激烈，身體僅能使用醣類進行能量代謝，而不是脂肪；這種短時間的激烈運動，會使體內的糖分來不及經過氧氣分解，不得不依靠無氧糖解，燃燒醣類成為乳酸，來供應能量， 這就是為什麼短跑、舉重、跳高、肌力訓練等無氧運動，會讓身體產生過多乳酸，使肌肉疲勞的原因。故，減低脂肪的效果並不如有氧運動來得好。

3種鍛鍊法消除脂肪肝

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1.慢深蹲鍛鍊法

慢深蹲可鍛鍊大腿前側（股四頭肌）與後側（腿後腱）肌肉。由於大腿肌肉很大，若能增強肌力，絕對能提升基礎代謝量。

2.深呼吸鍛鍊核心肌群

近年來經常聽到核心一詞，核心指的是鍛鍊支撐身體的基礎肌肉，有助於提升活動力。深呼吸是鍛鍊核心最好的運動。

動作相當簡單，首先，深吸一口氣，將腹部往內縮。縮到極限後，維持此姿勢15秒。如果覺得很難做到，縮短時間一樣有效果。接著，慢慢吐氣，恢復原狀。

此運動可鍛鍊側腹部（腹橫肌）與背部肌肉。等電車或看電視時也可一邊有意識的調整呼吸方式，隨時想到便可隨時實踐。這項運動對於改善糖尿病非常有幫助。

3.健走是最輕鬆的燃脂有氧運動

想要燃燒脂肪，遠離脂肪肝威脅，有氧運動是不可或缺的關鍵。健走是最具代表性的有氧運動，若說養成每天走路的習慣，就能解決所有健康問題，一點也不為過。

健走時請注意圖示提醒的重點，以正確姿勢走路，效果更好。有膝蓋或腰部問題的讀者，不妨在游泳池裡走路。

本文摘自《神奇解救脂肪肝》、生活i健康今周刊《終結脂肪肝》