謠言別亂信！同婚登記明上路　配偶可以「眷屬」納健保

▲立法院5/17進行同婚專法通過，同性伴侶開心流淚。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

同婚專法將在5月24日正式上路，全台已有近300對同性伴侶預約在首日登記結婚，只要完成戶政登記，即可幫無工作的配偶加辦健保。但近日網路卻盛傳，同婚專法上路後，會增加健保支出，甚至吃垮健保。對此，健保署嚴正澄清，表示愛滋病無危險族群，只有危險行為，民眾千萬不要幫任何族群亂貼標籤。

健保署承保組視察游千慧表示，依照健保法規定，只要伴侶到戶政機關完成婚姻登記，無工作者就可依健保法規，以「眷屬」身份，依附在有工作的配偶投保單位投保，同婚伴侶也適用，加辦當天就生效。

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健保署醫管組專委劉林義則澄清，同性婚姻上路後，並不會增加健保支出。目前許多謠言都將同婚與愛滋病畫上等號，但劉林義強調，「愛滋病沒有危險族群，只有危險行為」，只要發生不安全性行為，都有被感染風險。

劉林義進一步提到，衛福部104年修訂《愛滋病權利保障與感染條例》，規定確診愛滋的前2年，由疾管署給付藥費，之後才由健保接手。他解釋，因為近年來研究顯示，愛滋病藥品治療效果極佳，只要定期接受藥物治療，就不會有傳染風險，「就像慢性病一樣」，因此才會編列專款，讓病患都能得到妥善的控制。

依照疾管署統計，截至今年4月，全台共有3萬9187名愛滋感染者，本國籍3萬8603人、外國籍1214人。劉林義提到，健保已於106年，將罕見疾病、血友病及愛滋病藥物編列於同一專款中，107年支出共計139億，仍以血友病、罕病為大宗。