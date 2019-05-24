▲長期輸血「鐵質沈積」恐致命，醫：一個月超過2袋當心了。（圖／捐血示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

鐵是身體中的重要元素，若攝取不足可能出現貧血，但若攝取過多，可能會造成心臟、肝臟、脾臟、內分泌系統等器官傷害。醫師表示，鐵質沈積明顯症狀包括心律不整、皮膚色素沉著、關節疼痛等，甚至會引發心臟衰竭、骨質疏鬆等併發症，嚴重甚至會導致免疫力降低，增加感染風險，提醒每年輸血超過20袋者，就需特別留意。

重度海洋性貧血、骨髓造血功能不良症候群以及再生不良性貧血等患者，都不免因需長期輸血而產生鐵質沉積。台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師表示，正常人的血清鐵蛋白濃度為250～300 ng/ml，若濃度超過300 ng/ml以上就算是過量，臨床上則是將需要治療的標準訂在1000 ng/ml以上。

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劉峻與提到，一袋150 ml的紅血球濃厚液含有200 mg的鐵，患者若一個月超過2袋，或每年累積輸入超過20袋血時，就有很大風險出現鐵質沉積，且血清鐵蛋白濃度越高時，發生鐵沉積併發症的風險也越高，故提醒長期定期接受輸血患者應每3個月檢查血清鐵蛋白濃度，並及早與醫師討論排鐵治療的必要性，才能有效降低鐵質沉積所帶來的併發症風險。

▲中華民國血液病學會與台北榮總舉辦輸血衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

劉峻宇表示，目前市面上有針劑及口服兩種類型的排鐵藥物，可提供臨床醫師依患者狀況進行使用。其中，以口服類型相對簡單方便，有一天服用1次或一天服用3次，作用時間較長的口服藥物可供選擇，提升患者生活品質。

中華民國血液病學會秘書長、臺大醫院小兒部血液腫瘤科盧孟佑醫師表示，鐵質沉積明顯症狀包括心律不整、皮膚色素沉著、關節疼痛等，亦可能引起各種併發症，如心臟衰竭、心肌症、肝硬化、糖尿病、皮膚沉著症、不孕症、關節病、骨質疏鬆等，嚴重甚至會導致免疫力降低，大幅增加感染及癌症發生率，提醒長期輸血民眾應定期回診追蹤鐵蛋白指數，以免「救命」的輸血成為「要命」的雙面刃。