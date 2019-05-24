輸血改善暈喘...她3年後竟成「鐵人」　醫：有這些症狀別輕忽

▲王奶奶輸血改善暈喘，3年後竟成「鐵人」。（圖／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

70歲的王奶奶，103年起出現暈眩、爬樓梯會喘等症狀，經診斷為骨隨分化不良性貧血，從此開啟輸血人生，雖然在輸血3年後症狀有所改善，但在105顏一次定期檢查卻發現，她體內的鐵蛋白數值高達1800 ng/ml，遠高過正常人6倍，才知道是長期輸血導致鐵質沈積，嚴重還可能導致心臟衰竭、肝硬化等併發症。

中華民國血液病學會秘書長、台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師盧孟佑表示，重度海洋性貧血、骨髓造血功能不良症候群以及再生不良性貧血等患者，都不免因需長期輸血而產生鐵質沉積。

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鐵質若在體內累積過多，會造成心臟、肝臟、脾臟、內分泌系統等器官傷害，明顯症狀包括心律不整、皮膚色素沉著、關節疼痛等，亦可能引起各種併發症，如心臟衰竭、心肌症、肝硬化、糖尿病、皮膚沉著症、不孕症、關節病、骨質疏鬆等，嚴重甚至會導致免疫力降低，大幅增加感染及癌症發生率。

▲台北榮總與中華民國血液病學會舉辦輸血衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

收治王奶奶的台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師表示，正常人的血清鐵蛋白濃度為250～300 ng/ml，若濃度超過300 ng/ml以上就算是過量，臨床上則是將需要治療的標準訂在1000 ng/ml以上；而一袋紅血球濃厚液（約150 ml）含有200 ml的鐵，故患者若一年累積輸入超過20袋血時，就要特別留意。

王奶奶說，她一開始聽到「鐵沉積」3個字時，完全不知道會造成嚴重併發症，只覺自己輸血後暈眩與喘的症狀改善很多，但在醫師建議下，她立開始接受排鐵治療，每日服藥排鐵，至今3年控制良好，也能牽著先生的手環遊世界。

劉峻宇表示，王媽媽的血型是相對稀少的RH陰性，全台僅千分之3者有此血型，還有「熊貓血」的別稱，呼籲特殊血型者在輸血前應告知醫護人員，讓血庫有所準備，而每月輸血超過2袋者，也要定期回診監測血清鐵蛋白濃度，一旦超標就要定期服藥排鐵，以免傷害健康。