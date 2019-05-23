台灣年捐血量=169輛水箱車　你可知輸血有6大「潛藏風險」？

▲國人年捐血量=169輛水箱消防車，醫師告知輸血「潛藏風險」。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣民眾十分「熱血」，2018年全台捐血總量就達59萬1515.25公升，相當於169輛水箱消防車的儲水量，讓手術急診、慢性疾病等患者，隨時都有血可用。不過，對於大多數民眾而言，除了關心血量庫存外，還要擔心輸血後可能產生的不良反應，若輸血後出現這6種症狀，應儘速就醫並告知醫護人員，以免鐵質長期沈積，變成「鋼鐵人」。

小至手術急診，大至慢性疾病治療，都需要使用輸血治療，但若輸血過多，可能會產生不同風險。中華民國血液病學會秘書長、臺大醫院小兒部血液腫瘤科盧孟佑醫師表示，輸血短期不良反應包括搔癢皮疹、發燒、發冷、頭痛、心跳加速、呼吸不順暢等，通常在24小時內出現，若放任不理，恐讓鐵質沈積於各大器官中造成負擔。

請繼續往下閱讀...

▲中華民國血液病學會秘書長、臺大醫院小兒部血液腫瘤科盧孟佑醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

盧孟佑提到，鐵質沈積常發生在因慢性病需長期輸血者，常見疾病包括中重度地中海貧血、再生不良性貧血，以及骨髓造血功能不良等。每次輸血時，血液中的鐵會逐漸沈積於體內，若未定期服藥排出，恐引發心臟衰竭、肝硬化等併發症，其中又以地中海貧血最嚴重，在20年前輸血者若未定期排鐵，恐不到20歲就因心臟衰竭離世。

目前口服與針劑排鐵藥物皆有健保給付。盧孟佑提到，只要患者輸血超過10袋或持續1年以上，醫師都會每隔1至3個月定期監控血清鐵蛋白濃度，一旦超過300 ng/ml，就代表過量，需給予排鐵劑治療。基本上口服藥物都需天天吃，但若血清鐵蛋白降回250~300 ng/ml的正常濃度，就會視情況停藥。