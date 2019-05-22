影／「無障礙診所」體檢達標率僅5%　5縣市掛蛋...台北也上榜！

▲「無障礙診所」體檢達標率僅5%，3縣市掛蛋...台北也上榜！（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部2017年推動「分級醫療策略」，承諾輔導診所規劃無障礙空間，時隔2年做到了嗎？醫改會今（22）日公佈無障礙診所友善環境體檢報告，發現同時具備無障礙通道、無障礙廁所與無障礙溝通3項指標的診所，僅佔了全國西醫診所的5%，更有3縣市掛零，除了屏東、基隆、連江、金門外，台北也上榜。

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台灣已邁入高齡社會，老年及失能者就醫已成未來趨勢，加上娃娃車就醫者，初估行動不便就醫族群已高達人口的1/5。醫改會董事長劉淑瓊表示，健保於2年前調漲大醫院門診部分負擔，大推分級醫療，但若連最基本的診所無障礙就醫都做不好，恐讓分級醫療滯礙難行。

醫改會根據衛福部公佈的《全國診所無障礙就醫環境調查表》，扣除非健保或停約診所，發現全國健保西醫診所在「無障礙通道」、「無障礙廁所」與「無障礙溝通」的普及率，分別為59%、26%與17%，其中同時具有無障礙通道與廁所者，只有21%；三項皆達標者，就只剩下寥寥5%。

▲診所有超過10公分的高低差，就可能把輪椅族擋在門外。（圖／記者嚴云岑攝）

對於無障礙設施的缺失，台北市行無礙資源推廣協會主任許朝富超有感。身為輪椅族的他表示，就醫是身心障礙者的日常，雖然政府經常鼓勵病友到診所看診，但台北市卻普遍存在入口有超過10公分高低差，或者坡道狹窄沒有扶手的「挑戰級」診所，以及有高達25公分以上台階的「恐怖級」診所，讓行動不便者處處有礙。就算順利進到診間，也因為通道過於狹窄，行動處處有「礙」。

屏東基督教醫院神經內科詹智鈞，也針對診所「溝通無礙」及格率偏低問題提出呼籲，由於屏東也是此次掛蛋的縣市之一，卻因幅員遼闊、醫療機構稀少，若想減低病患舟車勞頓到市區就醫之苦，更需要加強診所的無障礙設施與溝通，包括由衛福部推動新住民、原住民語言的衛教單張或藥袋，讓不懂國語的長者外籍看護也能理解醫囑，政府也應提供足夠誘因獎勵帶頭示範診所，不要讓基層淪為「做功德」。

▲醫改會實地拍攝診所的無障礙設施。（圖／記者嚴云岑攝）

劉淑瓊提到，2014年頒布的《身心障礙者權利公約施行法》中就提到「確保無障礙進出物理環境，並享有各項設施服務，尤其應適用於醫療設施等場所」、「儘可能於身心障礙者最近之所在社區，包括鄉村地區，提供健康服務」，但這次體檢報告結果，清楚顯示分級醫療與身障公約雙跳票。

為了加強身障者就醫可近性，劉淑瓊建議衛福部推動短、中、長期三目標，先讓民眾能利用健保APP查詢附近的無障礙診所，並利用健保品質保留款等經費，推動無障礙示範機構，另可建立多國語言通譯人才庫，提供基層診所通譯支援。最後，應由行政院督促衛福部、營建署與各地方政府，訂定無障礙診所計畫，最好能合作修訂建築法規，讓面積大於1000平方公尺的大型診所，都應那為應設置無障礙設施的公共建築物。

▼健保西醫診所無障礙診所達標率。（圖／醫改會提供）