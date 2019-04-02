▲卵巢滿腫瘤！她開刀才知「四期胃癌轉移」，免疫療法打4次續命。（圖／網路資料）



記者嚴云岑／台北報導



一名60歲的女性腹痛就醫，檢查發現卵巢塞滿腫瘤，被診斷為卵巢癌，沒想開刀後才發現是四期胃癌轉移，原本患者以為自己不久人世，但在醫師建議下，接受免疫療法藥物治療，使用了4個療程後腫瘤明顯改善，雖後續因副作用停藥，改打傳統化療，但病情控制良好，至今已過了1年多，腫瘤仍持續縮小。



胃癌好發於亞洲族群，台灣每年約新增4000名病患，在癌症登記排名第9位。雖然死亡率有逐年下降趨勢，但早期病患難以診斷，仍是治療上一大隱憂。不過，現在針對晚期轉移病患，已有3款免疫療法納入給付，胃癌也在使用範圍，且有一款藥物無須檢測生物標記，較易申請給付，成為晚期胃癌患者一大福音。



收治該名患者的台北榮總腫瘤醫學部主任趙毅表示，早期胃癌治療以手術為主，但手術切除後若未好好治療，有5成患者在5年內會復發，復發者中，有9成又會在2年內復發，針對二度復發的二期、3A、3B期別患者，健保已有給付輔助化療藥物，可降低15%復發率，但若是更晚期的病患，就只能走標準的化學治療。



趙毅提到，病患接受化療後，會有白血球降低、噁心、嘔吐等副作用，讓治療難以持續；免疫療法雖只對15%患者有效，存活期卻明顯延長，亞洲第三期臨床試驗中，台灣收案的35名患者中，有24%存活超過1年、10%超過2年，但打安慰劑的患者，平均8、9個月就往生。



台北榮總至今已有300多位使用免疫療法的癌症病患，其中又以肝癌超過150例最多，胃癌患者雖僅有12%佔比，但病患反應均良好，幾乎所有病患腫瘤都有縮小趨勢，還有一位幸運病患，接受療程後腫瘤完全消失。

▲台北榮總腫瘤醫學部主任趙毅醫師。



趙毅解釋，免疫療法是利用免疫檢查點機制，讓患者透過自身免疫力攻擊癌細胞，這跟傳統中醫的「把免疫力提高，病就好了」理論，有異曲同工之妙，但衛福部自2018年才通過新型癌症免疫治療藥物在胃癌適應症，今年4月1日才正式納入健保給付，雖然須符合二、三線治療失敗後，肝腎功能、活動力較佳等「天龍國條款」，但順利通過門檻，每次療程可省下14萬至25萬元。



該名60歲的女性，是從2017年8月至11月施打免疫療法，一開始有出現重症肌無力的副作用，眼皮開始下垂，但因藥物反應良好，經評估後仍繼續施打，直到打完第4個療程不久後，才出現氣喘、心跳加快等症狀，緊急到急診就醫，發現是免疫治療引發的心肌炎，投以類固醇治療後，心舒壓從原本的38%回到正常標準68%。



「基本上T細胞吃到哪裡，副作用就到哪裡。」趙毅坦言，免疫療法副作用發生率不高，僅有5%，但範圍卻遍及全身，甲狀腺功能異常、腦下垂體功能喪失、肺部浸潤、肝功能異常、腹瀉等都是常見症狀，若放任副作用惡化，約有1.5至2%會死亡，因此病患的教育十分重要，「我們會告訴他，不舒服一定要說，才能即時給予類固醇治療。」



4月1日起通過健保給付的3款免疫藥物，在食藥署適應症中，除了胃癌外，還適用於黑色素瘤、非小細胞肺癌、腎細胞癌等多種癌別，健保一年編列8億預算，限用800人，與全台符合條件的1300人相比，根本供不應求，期盼衛福部能投入更多資源幫助晚期癌症患者。



趙毅表示，在2款可供胃癌患者使用的免疫藥物中，有一款無須檢測生物標記，預計較容易申請給付資格，呼籲癌友盡快與醫師諮詢。



不過，他也感嘆，台灣與日韓相比，第一、二期的早期患者相差了20%，近15年來完全沒有進步，呼籲政府能將胃癌納入常規篩檢，尤其有糞便潛血的人，更應定期接受胃鏡、大腸鏡篩檢，內視鏡醫學會也要加強訓練醫師的敏感度，才能及早揪出病兆，及早對症下藥。