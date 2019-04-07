▲睡前大腦難斷電！心理師「振諧式呼吸法」教你2分鐘入眠。（圖／失眠示意圖／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

現代人生活緊繃，經常到了睡前躺在床上，還在想著白天的工作，或者當天發生的事件或對話，以致大腦難以「斷電」休息。心理師表示，通常職業傾向較強的人，大腦活躍度也越強，若真的睡不好，可採用「振諧式呼吸法」，最快2分鐘就能入眠。

聯安預防醫學機構、聯青診所臨床心理師陳昱潔表示，對於職業傾向較強的族群，調整呼吸可達到不錯的放鬆效果，藉由降低大腦的激發的興奮狀態，活化副交感神經，讓全身進入較為平靜的狀態。目前最廣為大眾所知的為腹式呼吸法，但有些人可能會過度關注在呼吸上，讓神經更為緊繃，造成反效果。

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陳昱潔提到，振諧式呼吸法適合族群為不知道怎麼使用腹式呼吸法的民眾，透過簡單數數，來調整呼吸的長度，達到自律神經的平衡，活化副交感神經，也讓呼吸變的相對自然，只要做到以下5步驟，就能簡單入眠：

1. 找一個舒服的姿勢、閉上眼睛，將注意力轉移到呼吸上，呼吸要緩慢、柔和、舒適，不需刻意。

2. 吸~~2~~ 吐~~2~~ 吸~2~~ 吐~~2~~一呼一吸，重複兩次。

3. 吸~~2~~3~~ 吐~~2~~3~~一呼一吸，重複三次。

4. 吸~~2~~3~~4~~ 吐~~2~~3~~4~~ 一呼一吸，重複四次。

5. 吸~~2~~3~~4~~ 吐~~2~~3~~4~5~6~~ 一呼一吸，重複四次。

最後，陳昱潔提醒，每個人呼吸的深淺度不ㄧ，不同狀態的呼吸速率也不同，只需跟著自己的呼吸節奏作練習，就能找到專屬的振協式呼吸，市面上或網路上有許多調整呼吸的方法，例如腹式呼吸和正念呼吸等，其實使用的原理大多類似，每個人只要找尋到最適合自己、覺得最簡單上手的方法來使用即可。