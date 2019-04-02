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愛吃甜食！空姐那邊狂冒「發霉蛋糕」...醫秒驚呆：一塊塊像起司

點評:豪可怕啊！！！長出蛋糕太噁
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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）
▲一名空姐因生活作息不正常，加上愛吃甜食，下體長出如「白色起司蛋糕」的物體。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女生愛吃甜食，小心私密處慘兮兮！一名空姐因長時間當「空中飛人」日夜顛倒、生活極不正常，每飛到一個國家開始大啖當地美食，就連甜食也不放過，熬夜加上愛吃甜食，讓她嘴裡吃著蛋糕，陰道竟也長出「白色起司蛋糕」，嚇壞醫師。嚴重的黴菌感染，讓她下體噴出一塊塊如起司般的物體。

愛吃甜食不忌口，小心私密處長「派咪啊」！婦產科醫師王呈瑋在《醫師好辣》節目上分享，曾有一名甜點店女主廚，工作就是天天品嚐甜點，不只吃遍店裡甜點，就連店外的甜點也全包。求診時主訴陰道有點發癢，他一瞧就是細菌性發炎，「一般細菌性發炎，吃了抗生素就好了，可是以她的案例來說，怎麼吃都吃不好」。由於甜點會改變陰道菌叢，使其不平衡讓細菌慢慢生長造成細菌性感染。

愛吃甜！空姐那邊「爆長白起司蛋糕」。（圖／取自《醫師好辣》）
▲婦產科醫師指出，愛吃甜食，私密處也長了蛋糕。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

另一名個案則是需要長期在各國飛來飛去的空姐，因生活作息不正常，加上她每飛到一個國家即喜歡品嚐當地美食，就連甜點也不放過，最後造成陰道反反覆覆的感染，最後甚至「嘴巴吃蛋糕，陰道也長了蛋糕」！王呈瑋說，白色像起司一樣的蛋糕從女子下體冒出，此為嚴重的黴菌感染，「它就變成一塊一塊像是起司一樣的東西」。該個案若無改善身體免疫力，再加上飲食繼續不正常，愛吃甜食，陰道菌叢因此改變，黴菌和細菌就會一起滋生染病。

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北市聯醫家醫科主治醫師謝惠婷也曾指出，陰道念珠菌感染（黴菌）大多病原為白色念珠菌，常見陰道或陰道外極度搔癢、陰道紅腫出血、排尿或行房伴隨灼熱感、小便疼痛或頻尿，此外還會出現白色、濃稠如「乳酪狀」或豆腐渣樣的陰道分泌物。糖尿病患、長期服用抗生素、懷孕或服用高劑量避孕藥、常穿緊身褲與合成纖維衣物，以及濫用陰道灌洗液等生活習慣，都會增加感染風險。

外媒《Health》也曾指出甜食、汽水和酒精類對陰道有害，羅納德利根加州大學洛杉磯分校醫學中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）醫學博士Leena Nathan解釋，人們應該減少含有大量糖分的糖果或甜食，因為糖會促使陰道內酵母生長，引起酵母菌感染。而汽水、酒精都會促使酵母在女性私密處內生長，也可能導致經痛。所以女生偶爾睡前喝杯紅酒是可以的，但要避免過量飲酒存在的風險，因為私密處肌膚敏感又脆弱，這些飲品會增加陰道感染風險。

關鍵字： 醫藥新聞 私密處 甜食 下體 陰道 空姐 婦產科 王呈瑋
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