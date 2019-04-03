綠蘆筍vs.白蘆筍差在哪？專家曝「高營養CP值」...你吃對了嗎



▲一般市售的蘆筍大多為綠色，你有吃過白蘆筍嗎？（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

蘆筍被視為是極具營養價值的蔬食之一，一般市面上常見的蘆筍多為綠色的，僅有少數為白色蘆筍，到底白蘆筍與綠蘆筍有何不同呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，其實白蘆筍與綠蘆筍是相同品種，但白蘆筍必須在出土前採收，一旦受到陽光照射顏色就會轉綠，成為常見的綠蘆筍囉。



▲綠蘆筍vs.白蘆筍到底差在哪？營養師告訴你。（示意圖／健談授權提供）

蘆筍是春季的常見食材之一，一般市面上常見的蘆筍多為綠色的，僅有少數為白色蘆筍，且價格偏高，到底白蘆筍與綠蘆筍有何不同呢？廖嘉音營養師表示，基本上白蘆筍與綠蘆筍是同種作物，只是白蘆筍在採收前都未出土、未曾受到陽光照射，因此整隻蘆筍都呈現乳白色澤；若待蘆筍出土後才採收，蘆筍就會因陽光照射而使顏色逐漸轉綠，也就是平日常見的綠蘆筍。

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白蘆筍之所以價格高昂，主要是在採收前都需要以人工覆蓋砂土以避免蘆筍受到陽光照射而轉綠，培植難度與成本相對較高，且白蘆筍質地細嫩、鮮甜，也因而連帶使價格飆漲。但廖嘉音營養師提醒，若單純以營養價值來看，白蘆筍與綠蘆筍的營養價值相仿，故不妨選擇經濟實惠的綠蘆筍作為日常營養來源之一喔。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師

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