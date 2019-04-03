ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

綠蘆筍vs.白蘆筍差在哪？專家曝「高營養CP值」...你吃對了嗎

健談 havemary.com 健談

「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:白蘆筍很少見欸...
ETtoday健康雲

蘆筍。（圖／Pixabay）
▲一般市售的蘆筍大多為綠色，你有吃過白蘆筍嗎？（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

蘆筍被視為是極具營養價值的蔬食之一，一般市面上常見的蘆筍多為綠色的，僅有少數為白色蘆筍，到底白蘆筍與綠蘆筍有何不同呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，其實白蘆筍與綠蘆筍是相同品種，但白蘆筍必須在出土前採收，一旦受到陽光照射顏色就會轉綠，成為常見的綠蘆筍囉。

「綠蘆筍vs.白蘆筍」差在哪？（圖／健談授權提供）
▲綠蘆筍vs.白蘆筍到底差在哪？營養師告訴你。（示意圖／健談授權提供）

蘆筍是春季的常見食材之一，一般市面上常見的蘆筍多為綠色的，僅有少數為白色蘆筍，且價格偏高，到底白蘆筍與綠蘆筍有何不同呢？廖嘉音營養師表示，基本上白蘆筍與綠蘆筍是同種作物，只是白蘆筍在採收前都未出土、未曾受到陽光照射，因此整隻蘆筍都呈現乳白色澤；若待蘆筍出土後才採收，蘆筍就會因陽光照射而使顏色逐漸轉綠，也就是平日常見的綠蘆筍。

請繼續往下閱讀...

白蘆筍之所以價格高昂，主要是在採收前都需要以人工覆蓋砂土以避免蘆筍受到陽光照射而轉綠，培植難度與成本相對較高，且白蘆筍質地細嫩、鮮甜，也因而連帶使價格飆漲。但廖嘉音營養師提醒，若單純以營養價值來看，白蘆筍與綠蘆筍的營養價值相仿，故不妨選擇經濟實惠的綠蘆筍作為日常營養來源之一喔。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

關鍵字： 飲食健康 蘆筍 營養 健談 廖嘉音
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

愛吃甜食！空姐那邊狂冒「發霉蛋糕」...醫秒驚呆：一塊塊像起司

準到炸！說我沒事＝OOO　12星座說這3個字「內心小劇場」曝光

那邊「透明聖水」炸量狂漏8個月！女包尿布求救　醫一照...悲劇了

和肉體無關！專家痛揭「網友偷吃5原因」超心碎　只是在找OO

8週練出腹肌！教練激推「超狂6步驟」改變體態...一天只花15分鐘

綠蘆筍vs.白蘆筍差在哪？專家曝「高營養CP值」...你吃對了嗎

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身體」　網友驚：媽我是過敏啦

在家篩愛滋出現陽性　「試劑編號照片」就醫可免部分負擔

懶人包／一直跑廁所！　實在很困擾的「腸躁症」

清明連假就醫指南　「新北市各醫院」門診時段看這！

讀者迴響

回到最上面