那邊「透明聖水」炸量狂漏8個月！女包尿布求救　醫一照...悲劇了



▲女下體狂炸水...還包尿布8個月，被診斷出罹患子宮內膜癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女性私密處分泌「白帶」，是由陰道黏膜、子宮頸腺體及子宮內膜分泌物所混合的，其具有維持陰道濕潤、防止細菌侵入子宮等作用，且平時可靠著觀察分泌物顏色與氣味，檢視下體健康與否。但一名女子就醫時，主訴私密處「狂炸水」時間已長達8個月，看了多名中、西醫都找不到原因，事態嚴重已要包尿布出門，影響生活品質，就醫檢查結果竟讓醫師大吃一驚。

小小症狀恐引發大危機！婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名未生育的43歲女性，主訴私密處瘋狂流水已達8個月，看過很多中、西醫都沒結果，甚至認為是女子想入非非「流黏液」或是漏尿，但她連忙澄清流的分泌物是水狀，且排尿正常，再加上與伴侶的性生活因此具備天然的潤滑效果，性福快樂，被醫師診斷「沒壞處」而擱置。



▲因出水狀況嚴重，女子甚至要包尿布嚴重影響生活。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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日復一日，女子「流水」狀況越來越嚴重，已達需要包尿布的地步！鄭丞傑說，由於流的都是清水，加上量實在太多，女子已苦撐8個月，無痛無搔癢症狀，卻得一直包著尿布卻困擾著她，這下只能出動「婦產醫的第三隻眼睛」超音波檢查。「一照下來我嚇一跳，因為她的子宮腔裡面裝滿了水狀物」，滿滿液體不知是水還是血，但可以確定的是子宮腔生病了，必須再進一步照子宮鏡，並刮內膜一併檢驗，結果竟是子宮內膜癌。

檢查結果讓女子難以置信，直問「怎麼會這樣？」鄭丞傑也解釋，一般子宮內膜癌症狀為陰道異常出血，停經後的個案占絕大多數，停經前罹癌較少，30歲以下病患更是少見。而女子下體未出血，而是狂噴出清水，就連醫師都感到怪異。開刀後確認為子宮內膜癌第三期，手術後還得經歷化療、放療，幸好預後狀況還算不錯。

鄭丞傑說，若排除乳癌，子宮內膜癌已成為近10年來台灣成長最快的婦癌，超越卵巢癌成為第一名。罹癌原因主要在於晚生、晚育及不生小孩，飲食西化，愛吃高脂肪食物、肥胖和罹患糖尿病等等。他也坦言，此種造成私密處「流水成河」的案例實在少見，後來還寫論文發表，也提醒婦產科醫師及女性民眾們，「即使不是典型症狀，也有可能發生這種」，不可不慎。