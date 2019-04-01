和肉體無關！專家痛揭「網友偷吃5原因」超心碎　只是在找OO



▲劈腿原因百百種，專家剖析5大理由，和肉體無關。（示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導



因另一半劈腿而分手，最讓人心痛！受傷的人會開始質疑自己、對愛情失望，並且不斷質問對方究竟是什麼原因讓他變心出軌，在得不到最真實的答案時，就會套上「受肉體誘惑」的罪狀在對方身上。但其實讓場面如此難堪的原因不只如此，根據《mind body green》報導，心理治療師、情感書籍作家Tammy Nelson博士統整出5大和肉體無關的劈腿原因，你的前任中了嗎？

1.日久生情的機會

大多數的外遇都發生在「有機會」上！無論是朋友之間或是工作夥伴的長時間相處，彼此花費很多時間交流，分享內心的感受，聊著聊著隨意的關係漸漸變得複雜，日久生情就是這樣來的。

2.想成為有別於以往的自己

外遇的人不一定是在尋找更適合的人，他們尋的可能是「另一個自己」。背叛感情的人雖然喜歡正宮，但卻能從小三身上得到元配身上得不到的需求，因而外遇，像是在元配面前感覺自己不被需要，像個隱形人，沉悶又無聊。但卻能從小三身上感到自己的特別、聰明與魅力，這些都是他們在原本的兩人世界裡感受不到的。

3.想分手而外遇

有時候劈腿，只是想要擺脫目前的愛情狀態，是和現任分手的一種手段，只因他們不知道怎麼處理分手，於是選擇從一段關係轉由另一段「無縫接軌」，以確保在分手後還能有人陪伴自己，不顧及元配的心情，隨心所欲。

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▲有時只是想給對方一點危機意識，但可能真的毀了一段感情。（示意圖／CFP）

4.給對方的警告

和上一點恰好相反，想要靠著偷吃讓對方吃醋，喚起另一半的危機意識而更珍惜自己，改變對方對自己的看法。但這方法很可能以失敗收場，傷害對方也毀了自己名聲，當極力想要填補兩人關係的裂痕，發現為時已晚。

5.因為無聊找刺激

別以為不可能！有的人劈腿原因真的只是尋找興奮、刺激、冒險和找樂子，生活太乏味無趣，而外遇則是種反派的舉動，不要不相信，因為真有很多人外遇就是因為「太無聊」。

如果你也是被劈腿的受害者，可能需要花很多時間療傷，並且百思不得其解「為什麼會這樣」，Tammy Nelson博士建議，無論你想要如何處理這段關係，選擇再給一次機或者決定結束戀情，重點千萬別責怪自己！嘗試了解另一半的偷吃原因是有幫助的。

Tammy Nelson博士說，事實上，並非所有出軌者都是刻意傷害另一半的，大多數外遇的人都在尋找一些「東西」，重點是請花時間思考「對方為什麼偷吃」以及「對方正在尋找什麼？」。唯有兩人開誠布公坦白一切，才是解決外遇問題的關鍵，雖說可能讓兩人漸行漸遠，或者也可能攜手再向前，相信透過最後溝通的過程，能將對對方的傷害降到最輕。