ADHD孩童躁動難專心　研究：吃「這些食物」可輔助改善

▲注意力不足過動症。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

「醫生，我的小孩吃了ADHD的藥物會不會傷身？會不會吃一輩子？」注意力不足過動症（ADHD）的孩子到底要不要用藥，一直都是家長擔心的議題，台灣營養精神學會研究發現，若要讓ADHD得到妥善控制，最理想的方式是採「多模式治療」，從生物、心理、社會三管齊下，而日常生活的飲食調控，也扮演重要角色。

兒童青少年精神醫學專家張倍禎醫師近期發表的研究證實，Omega-3多元不飽和脂肪酸能有效改善兒童青少年的注意力不足過動症的臨床症狀；此外，她也發現，增加ADHD孩童與家人用餐的頻率，不僅能觀察孩子的飲食狀況，也可以增加父母和孩子間的互動。

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中國醫藥大學身心介面研究中心研究員張蕙芝表示，約有2至3成的孩童，在服用ADHD藥物後會出現失眠、食物變差等副作用，近10年來學界觀察，發現輔以適當的營養調控，有助改善ADHD症狀，但仍須以藥物為主，飲食為輔，出現副作用的孩童，可與醫師討論調整藥物。

▲地中海飲食採購清單。（圖／台灣營養精神學會提供）

張蕙芝提到，Omega-3是ADHD孩童血液中缺乏的營養素之一，地中海飲食強調多食用蔬菜、堅果、辛香植物及五穀類，少用促進發炎的油脂、多攝取魚類海鮮貝類，以及補充優格、發酵類食物等對腸道健康有益的好俊，都有助於穩定大腦。

張蕙芝強調，近年的各國的營養醫學研究證實，地中海飲食型態在注意力缺損、憂鬱症、阿茲海默症等大腦精神疾病的改善扮演極為重要的角色，建議家長與醫療照護人員討論藥物的使用，並透過地中海飲食的日常實踐，相輔相成達到最佳的效果，幫助孩子找回自信。