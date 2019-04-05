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你幾點喝咖啡？研究：3時段喝「效果差很大」　超過O點會睡不著

點評:你都幾點喝勒？
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▲黑咖啡,美式咖啡,煮咖啡,提神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你都挑在幾點喝咖啡呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

前一晚沒睡飽，隔天上班哈欠連發，實在太疲累，許多上班族會靠著喝咖啡打起精神，但事實上，對於成年人而言，每日咖啡攝取量的上限為300～400c.c.，過量恐引發失眠、頭痛、心悸等副作用。不只要控制量，聰明喝咖啡還得挑對時間，外媒《Psychology Today》綜合多項研究發現，在不同時間點攝取咖啡因效果不同。

1.上午8點以前：喚醒正面情緒
儘管在上午8點前來杯咖啡不會為你帶來額外的好處，因為在你剛睡醒時，皮質醇已達到高峰，此時荷爾蒙會提升你的警覺性。而研究也發現，透過喝咖啡能帶你通過一系列具有挑戰性的任務，並且提供持續的精神能量。人們喜歡在清晨來杯咖啡度過安靜時光，當你專注於咖啡香氣和溫度的美味時，是種正念的練習，其能幫助你放鬆、增強自信開啟新的一天。

2.午餐前10～11點：增強記憶力
一般來說，皮質醇在8～9點達到高峰之後，會下降一段時間直到午餐時間再上升，以生理學角度而言，當皮質醇很高時，攝取咖啡因幾乎沒用，因為大腦已處於高度警覺狀態，所以這時需要的咖啡因最少，當皮質醇下降後，再喝咖啡才有意義。

越來越多的證據表明，適量的咖啡因能增強記憶、提升學習能力。若你在早上看Paper或正在開會、學習新事物時，咖啡因即派得上用場。美國約翰霍普金斯大學曾做過一項 實驗，研究人員讓兩組受測者記住一系列圖像，緊接著請其中一組人服用200c.c.含有咖啡因的藥丸。第二天，研究人員測試了受測者識別圖像的能力，結果發現，服用藥丸的受測者表現更好。

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▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）
▲選在下午喝咖啡也大有人在，能夠提高工作效率、舒緩眼部疲勞。（示意圖／翻攝PEXELS）

3.下午13：00～14：00：提高效率、舒緩眼睛疲勞
中午到下午1點間皮質醇水平達到第二波「迷你高峰」，之後會再次開始下降，再加上午餐後血糖上升讓瞌睡蟲找上你嗎？選在下午來杯咖啡是最佳時間。因為咖啡因可阻止一種稱為「腺苷」大腦化學物質與受體結合，有助於抵禦午餐後的嗜睡，如果你的注意力在下午開始渙散，適量的咖啡因可提高效率、加快反應時間。

但值得注意的是，要代謝所有咖啡因需要8～14小時，所以太晚喝咖啡，可能影響夜間睡眠品質，因此建議在下午1～3點之間喝咖啡最好。

許多上班族盯了一整天電腦，下午開始出現眼睛乾澀，該怎麼辦？根據《dermstore》報導，臨床醫師Jeannette Graf 指出，咖啡因如有和茶類「單寧」一樣的效果，具有舒緩、抗發炎的作用，可以減少浮腫，它透過縮小血管和鎮靜肌膚，暫時減少眼袋。

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關鍵字： 飲食健康 咖啡 時段 咖啡因 Psychology Today 效果
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