用餐順序對了...吃甜食也不怕胖！秒懂「7大類外食」怎麼吃

文／宛家禾 圖／陳德信



過去，我們總是斤斤計較熱量，吃沙拉、瘦身湯...，其實，吃對食物，找到正確的飲食順序，就是一輩子不胖的吃法。

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1.蔬菜

先攝取蔬菜墊胃，因富含膳食纖維，可在胃部產生一定程度的飽足感，且升糖指數（GI值低），先從蔬菜吃起有穩定血糖的作用。

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2.湯水

進食蔬菜後喝湯，會使纖維質在胃裡的體積增加，減少飢餓感。

3.蛋白質

蛋白質的GI值極低，消化過程緩慢。攝取蛋白質可延長食物在胃中停留的時間。

4.澱粉類

尤其是精製米麵食等GI值較高，所以放在蔬菜與肉類之後吃，較不易使血糖驟升陡降而飢餓。

5.水果

水果糖分較高，屬小分子醣類，容易引起血糖波動，宜放餐後吃。GI值較低的水果如蘋果、芭樂、桃子是不錯的選擇。

6.甜食

甜點糖分及熱量都高，如果一定要吃，最好放在一餐的最後，使身體不會吸收太快，造成脂肪的囤積。

5件事，你該知道

Q.吃飯不能配菜嗎？

A.比起食物的組合，進食的順序對血糖的影響更關鍵。台灣營養基金會執行長吳映蓉說，她在外用餐，會隨身帶一個小碟子，將菜類挑出先吃，再進食其他食物。

Q.食物太鹹，也要一樣樣單獨吃嗎？

A.以紅燒牛肉麵為例，如果真的太鹹，還是先點一盤清淡蔬菜，再一口肉、一口麵。

Q.進食蔬菜後，有湯可以先喝湯，如果吃火鍋要喝湯底嗎？

A.火鍋湯底鈉含量高，不建議喝。可以跟餐廳要白開水，去油解膩。

Q.漢堡、三明治、水餃，所有菜、肉與麵粉類製品包在一起的食物，該如何吃？

A.蔬菜→蛋白質→澱粉質是大原則，如果這一餐你只有時間吃一個漢堡或一盤水餃，就一起吃吧。下一餐再把蔬菜補回來。

Q.中式料理很多菜都炒在一起，怎麼辦？

A.先點一盤炒青菜，至於炒在一起的餐點如洋蔥炒牛肉，就同時吃，毋須刻意將洋蔥與牛肉分開。

外食用餐順序大解密

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