電子書vs.印刷書...親子共讀互動有差！過量3C讓孩子「腦萎縮」

▲親子共讀示意圖。（圖／南投醫院提供）



生活中心／綜合報導

近年來3C產品崛起，市面上充斥著許多相關產品，而閱讀的書籍從傳統的印刷書漸漸的改成電子書。不過，研究顯示，電子書與印刷書對於親子互動有差異，印刷書較能引導聚焦故事本身。醫師表示，2歲以下嬰幼兒應盡量避免使用3C產品，除了視力尚在發育，大量使用3C產品會導致腦部萎縮，特別是降低語言能力。

美國密西根大學醫療系統附屬兒科醫院(C.S. Mott Children’s Hospital)在去年底發表一項研究，他們觀察了37組家長與孩子，透過對印刷書、電子書，以及進階電子書（有聲光效果）的互動，來檢視親子間的語言及非語言互動情形。研究發現父母和2至3歲幼兒以印刷書互動時，親子的對話比較聚焦在故事內容，有更多與書籍相關的語言表達，孩子更能回答出故事中的問題；透過電子書進行親子互動時言談則少。

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美國兒科醫學會建議2歲以下的嬰幼兒應盡量避免使用3C產品，三軍總醫院小兒科呂瑩純醫師（現支援衛福部南投醫院）表示，除了視力尚在發育階段，大量使用3C產品會對腦部造成傷害，導致腦部萎縮，特別是降低幼童語言能力。

南投醫院眼科何建賢主任也提醒，幼兒的視力發展大約到8歲才逐漸發育完全，視力發育尚未完全的孩子容易產生度數的改變，建議可選擇圖畫、字體較大的內容；另外，別讓2至3歲的幼兒長時間閱讀紙本書或使用電子產品，閱讀約30分鐘就應適度休息，對視力保健有幫助。