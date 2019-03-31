產後進補又發胖！「月子餐」5大飲食重點...越吃越苗條

▲不少產婦吃月子餐不忌口，導致產後身材回不去。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

俗話說「月內沒做好，呷老就艱苦！」坐月子是產後重要大事，但在台灣傳統觀念中，產後要大魚大肉才夠補，導致許多媽咪產後瘦不下來。對此，營養師指出，其實月子餐須富含充足「蛋白質、維生素、礦物質、膠質、高纖維」，只要定時定量，一樣可以攝取足夠營養，還可以越吃越苗條。

新光醫院營養課徐光華副主任指出，產後營養補充非常重要，除了要恢復體力、傷口復原，還要有額外能量去照顧小嬰兒與哺乳，但傳統麻油雞、豬蹄加入大量麻油、米酒烹調，這些被認為是產後補氣、產奶的最好食物，但反而容易攝取過量油脂和熱量，尤其是剖腹產後的媽媽胃腸道功能還未恢復，不宜吃太過油膩。

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▲台灣傳統觀念都會在產後吃麻油雞進補。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

徐光華進一步說明，做月子餐須富含充足「蛋白質、維生素和礦物質」的餐點，媽媽不僅能早日恢復體力，同時也可供給寶寶生長發育所需全營養，建議傳統麻油雞可改用「山藥」跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，更有助增加媽媽的泌乳量。

另外，魚類料理也是好選擇！徐光華說，魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短，很容易被人體內消化和吸收，若選擇鮭魚，其中富含的油脂，也能協助穩定產後的情緒，且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪堆積。

徐光華提醒，產後也要多攝取高纖維蔬果及膠質食物，高纖維和高蛋白食物一樣，有助於穩定血糖、增加飽足感，膠質食物的熱量低，營養價質卻很高，非常適合坐月子的媽媽食用，更是瘦身的好食物。

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