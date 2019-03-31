ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

產後進補又發胖！「月子餐」5大飲食重點...越吃越苗條

ETtoday健康雲

量體重,體重計,減肥,減重,體重,瘦身（圖／達志／示意圖）

▲不少產婦吃月子餐不忌口，導致產後身材回不去。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

俗話說「月內沒做好，呷老就艱苦！」坐月子是產後重要大事，但在台灣傳統觀念中，產後要大魚大肉才夠補，導致許多媽咪產後瘦不下來。對此，營養師指出，其實月子餐須富含充足「蛋白質、維生素、礦物質、膠質、高纖維」，只要定時定量，一樣可以攝取足夠營養，還可以越吃越苗條。

新光醫院營養課徐光華副主任指出，產後營養補充非常重要，除了要恢復體力、傷口復原，還要有額外能量去照顧小嬰兒與哺乳，但傳統麻油雞、豬蹄加入大量麻油、米酒烹調，這些被認為是產後補氣、產奶的最好食物，但反而容易攝取過量油脂和熱量，尤其是剖腹產後的媽媽胃腸道功能還未恢復，不宜吃太過油膩。

請繼續往下閱讀...

麻油雞。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲台灣傳統觀念都會在產後吃麻油雞進補。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

徐光華進一步說明，做月子餐須富含充足「蛋白質、維生素和礦物質」的餐點，媽媽不僅能早日恢復體力，同時也可供給寶寶生長發育所需全營養，建議傳統麻油雞可改用「山藥」跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，更有助增加媽媽的泌乳量。

另外，魚類料理也是好選擇！徐光華說，魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短，很容易被人體內消化和吸收，若選擇鮭魚，其中富含的油脂，也能協助穩定產後的情緒，且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪堆積。

徐光華提醒，產後也要多攝取高纖維蔬果及膠質食物，高纖維和高蛋白食物一樣，有助於穩定血糖、增加飽足感，膠質食物的熱量低，營養價質卻很高，非常適合坐月子的媽媽食用，更是瘦身的好食物。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

關鍵字： 生產 產婦 月子餐 坐月子 新光醫院 徐光華
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

像被鞭過！誤信喝生香菇水降血糖　她全身癢爆「鞭打狀皮膚炎」

產後靠重訓瘦身...舉啞鈴、狂深蹲　小心「妹妹」練到鬆垮垮

開口怕臭暈人！中醫師授「私藏自製漱口水」5分鐘就搞定

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」！結石狂冒醫嚇壞：這顆已經不行了

下巴長痘和生殖系統有關！從「5個痘痘位置」看身體哪生病了

全球第二例愛滋病患治癒！　醫揭HIV病毒「消失關鍵」

腳掌被鐵釘刺穿！傷口「開眼式炸血」化膿　他染罕見細菌...嚴重恐截肢

不敷成本！憂鬱症用藥「百憂解」退出台灣　4月起停止供貨

晚一步就「1屍2命」！麻醉醫狂飆橫插院門遭公審...「為了救人，收到罰單是日常」

陳文茜驚罹癌！醫曝「肺腺癌7症狀」75%發現已晚：常被誤認感冒

讀者迴響

回到最上面