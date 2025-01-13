肺癌公費篩檢擴大「2族群年齡下修」　每2年免費照1次LDCT

▲國健署放寬肺癌篩檢服務，每2年可免費照1次LDCT。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署自114年1月1日起擴大肺癌篩檢服務，下修「具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲）」，並「放寬重度吸菸者條件」，符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

為降低肺癌對國人的健康威脅，國民健康署自111年7月1日起，已將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查服務，台灣也成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國健署統計，截至113年12月31日止，全國已有158,937位民眾接受檢查，並找出1,957名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了83% (1,621人)，顯示LDCT檢查確實有助於早期發現肺癌，提升肺癌存活率。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，因應生活型態改變，女性發生肺癌年齡中位數較男性低，為此下修具肺癌家族史篩檢對象年齡5歲，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲；此外，參考美國預防服務工作組（USPSTF）建議。將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年。

篩檢擴大後包含2大對象，第一為「具肺癌家族史」，45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。第二為「重度吸菸者」，50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年。

