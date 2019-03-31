像被鞭過！誤信喝生香菇水降血糖　她全身癢爆「鞭打狀皮膚炎」

▲一名患者誤信喝香菇水可以降血糖，沒想到引發皮膚炎。（圖／醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

餐前喝香菇水有助控制血糖？一名患有糖藥病的46歲女性，因誤信喝香菇水可以控制血糖，便在餐前用熱水泡生香菇飲用，沒想到隔天全身爆紅疹，像被「鞭」過一樣，皮膚爆癢，就醫才知道是香菇多醣引起的「鞭打狀皮膚炎」。醫師提醒，光是香菇沒煮熟食用，就會出現皮膚搔癢問題，千萬不要誤信偏方。

收治該名患者的皮膚科開業醫師羅棋守指出，該名46歲女性在喝下香菇水後，隔天全身搔癢無比，初期都被診斷只是過敏，但是沒想到治療後都沒有改善，患者到診時，一問之下才發現是飲用生香菇水引起。

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羅棋守說，臨床上遇過不少因為「香菇」引起的皮膚炎，因為香菇一旦沒煮熟，香菇多醣就可能會引起皮膚劇烈發炎反應，一般來說，在食用後24-48小時就會發生過敏性線狀紅疹，而該名患者就只喝了一杯香菇水，就引發皮膚發炎，外觀看起來很像被鞭打過的痕跡。

▲香菇多醣會引起鞭打狀皮膚炎，外觀看起來很像被鞭打過。

而喝香菇水降血糖的說法是來自於日本靜岡大學教授杉山公男，該教授指出，生香菇泡水後，水溶性膳食纖維會大量溶入水中，餐前喝有助預防餐後血糖急速上升。但羅棋守表示，門診其實已經常遇到吃到沒煮熟的香菇，引發皮膚炎的案例，有血糖問題，一定要就醫遵照醫囑，千萬不要誤信偏方。

該名患者經過抗組織胺搭配類固醇治療後，紅疹及搔癢症狀才緩解。羅棋守提醒，香菇經過高溫煮熟後，多醣會被破壞，因此食用熟的香菇是沒有疑慮的，民眾千萬不要聽信來路不明的治療偏方，有相關問題一定要經過專業醫師診治，才能對症下藥。