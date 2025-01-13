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每天喝牛奶防骨鬆！　專家吐「缺1物」效果大打折

▲▼研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 。（圖／Pexels）

▲富含鈣質的牛奶，每天喝對於預防骨質疏鬆是有幫助的。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

隨著年紀增長，很多人開始擔心骨質疏鬆這個問題。相信大家可能都聽過「喝牛奶補鈣」這個建議，但每天喝牛奶真的有用嗎？

骨質疏鬆和鈣的關係？

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藥博士 正藥說指出，骨質疏鬆是一種骨頭質量減少、結構變得脆弱的狀態，主要發生在年長者身上。要維持骨頭健康，鈣是必不可少的元素，當身體缺乏足夠的鈣，骨骼的結構就會變得脆弱，容易導致骨折。

單靠牛奶就夠了嗎？

牛奶是一種富含鈣質的食物，每毫升的牛奶大約等同1毫克的鈣。而且牛奶中的鈣很容易被人體吸收，是補鈣的好選擇。然而，對於乳糖不耐症的族群來說，牛奶可能不是合適的補鈣來源，這些人喝牛奶可能會引起腹脹、腹瀉等不適症狀，因此需要尋找其他替代的鈣質來源。

膝蓋,膝關節,退化性關節炎,關節退化,關節炎。(圖／達志／示意圖)

▲維生素D對於鈣質吸收有幫助，缺了它效果大打折扣。（示意圖／達志）

除了鈣之外，維生素D也非常重要，因為它能幫助鈣質有效吸收，缺乏維生素D會讓補鈣的效果大打折扣；可藉由適度地曬太陽或額外補充維生素D來幫助鈣質的吸收。而運動對於骨骼健康也非常重要，適度地快走、跑步或舉啞鈴能夠刺激骨骼增加密度，減少骨質流失。

總而言之，每天喝牛奶對於預防骨質疏鬆是有幫助的，但不能單靠這一項。對於乳糖不耐症的族群，可以選擇其他含鈣豐富的食物或無乳糖的牛奶。記住，骨頭健康要從年輕開始保養，這樣才能在年紀增長時保持強壯，不容易「一摔就骨折」！

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關鍵字： 常春月刊 牛奶 鈣質 乳糖不耐症 骨質疏鬆 健康百科 維生素D 曬太陽 骨骼

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