開口怕臭暈人！中醫師授「私藏自製漱口水」5分鐘就搞定

▲中醫師推自製中藥漱口水，有助預防牙齦發炎等牙齒問題，進而改善口臭。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

不少人飽受口臭困擾，不管怎麼潔牙或使用口香劑都沒用，對此，中醫師指出，如果是牙齒導致的口臭，中醫會歸類為胃火旺，建議可使用中藥水漱口，有助減少牙齦發炎、預防蛀牙，包括金銀花、薄荷等藥材都可以當做漱口水使用，或是也可自製「銀花清新漱口水」。

中醫師賴睿昕指出，用中藥調配的漱口水，有助將牙齒表面沒有被細菌發酵的食物沖掉，減少牙齒發炎的機會，不只金銀花、薄荷，其他如淡竹葉，荊芥，玄參，生甘草等，就很適合當漱口水使用，能夠抗菌、改善牙齦發炎。

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若要自製漱口水配方，藥材部分需要準備「金銀花2錢、薄荷2錢、淡竹葉5錢、玄參3錢、生甘草3錢」。賴睿昕說，金銀花清熱解毒、玄參滋陰消腫、薄荷發散風熱有抑制發炎、止痛，而淡竹葉清涼解胃熱、生甘草則可清熱、抑菌。

只要將準備好的中藥材加入1,000ml水煮沸5分鐘，放涼即可使用，隨時漱口。賴睿昕提醒，可在口中含20c.c中藥漱口水，先低頭讓漱口水浸泡口腔前部牙齦，再來向左、向右擺動，泡左右側牙齦，接著往後仰浸泡後側牙齦，每次浸泡約3分鐘後即可吐出，建議在每天飯後使用。