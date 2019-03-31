產後靠重訓瘦身...舉啞鈴、狂深蹲　小心「妹妹」練到鬆垮垮

▲產後有陰道鬆弛困擾的婦女，若長期做深蹲恐更無法改善問題。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

產後想靠重訓瘦身，小心反讓「妹妹」鬆垮垮！醫師指出，自然產後，有「陰道鬆弛」困擾的患者，若生活習慣不佳、做不適合的運動，尤其是長期做重訓，如舉啞鈴、深蹲等，可能讓腹部、陰道壓力增加，就算經過雷射等治療，也容易讓鬆弛復發。

高雄市阮綜合醫院特約醫師李伯寧在臉書李伯寧醫師的秘密花園提到，臨床上治療一些產後鬆弛及更年期漏尿的案例，發現有些本來治療效果非常好的患者，卻又突然復發陰道鬆弛、漏尿，詳細詢問才發現，這些患者都開始上健身房做重訓，過程還做了很多「深蹲」的動作。

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李伯寧說，經過實地測試陰道壓力變化，發現像深蹲、舉啞鈴這些會增加腹壓的重量訓練，確實會「加重」骨盆底肌肉鬆弛及漏尿，而在古早農村中，會產生陰道鬆弛、膀胱或子宮下垂的高危險性族群就是生了很多小孩、負重多、深蹲多，如背米包、背農具、插秧、拔草等。

▲醫師提醒，舉啞鈴等重訓，會加重腹部壓力，讓陰道鬆弛問題復發。

她進一步提到，之後農業進入機械化，子宮脫垂案例減少，但自從重訓開始流行，許多女性開始舉啞鈴、深蹲，這其實就像背米跟插秧的動作一樣，每次看長期重訓的患者回診，陰道壁下墜膨出的比例漸漸升高，都要告訴她們「真的別再重訓了拜託！」

在治療上，雷射可以改善產後鬆弛和更年期漏尿等問題，一般來說緊度都可維持1年以上。但李伯寧強調，若長期做舉啞鈴、深蹲，會增加腹部、陰道壓力，反而容易加重骨盆底肌肉鬆弛和漏尿問題，只要停止重訓，陰道壓力就會逐漸回升。

李伯寧提醒，重訓的確可鍛鍊肌力，但不適合產後婦女，因為產婦在2、3個月後體內鬆弛素仍高，比較適合做輕度運動，如心肺運動（慢跑、健走）、橢圓機，腳踏車、游泳、瑜珈、彼拉提斯等，都是對雕塑線條跟健康有益的女性運動，也有助陰道及臀肌緊實。

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