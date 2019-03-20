腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」！結石狂冒醫嚇壞：這顆已經不行了

▲國外網站貼出一張結石密布的腎臟照片，嚇壞不少網友！（圖／翻攝Medical-Online臉書粉專，下同）



＊內有噁圖，可能造成不適，慎入！

生活中心／綜合報導

國外網站Medical-Online粉專貼出一張滿滿結石的腎臟照片，大大小小的結石佔據整個腎臟，嚇壞不少人，小劉醫師劉宗瑀lisa liu也在粉絲團轉發該張照片指出「腎臟結石嚴重到這個程度就該摘除了。」更有網友看了直說「密集恐懼症要發作了！」

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不喝水是腎結石爆發的一大主因！藥師公會常務理事尹岱智說明，除了先天性遺傳、體質因素，有家族病史者要特別注意之外，後天通常是疾病或生活飲食習慣造成，尤其是水分攝取不足，造成尿中結石的物質（如鈣、草酸、尿酸）濃度高，形成結晶結石。

新光醫院外科部部長黃一勝受訪時曾指出，腎結石好發年齡在40-60歲，男生發生率比女性高，但女性在停經後會有一波高峰期，而除了水份攝取太少之外，肥胖、糖尿病、代謝症候群和心臟疾病患者都有比較高的發生率。

「尿路結石中最讓醫師頭痛的就是腎結石！」黃一勝進一步說明，因為腎臟血管豐富，年紀大或有多重疾病的患者開刀風險高，且若遇到頑固型結石、鹿角型結石、2.5公分以上的巨大或複雜的結石患者，更是棘手，建議民眾要每天觀察排尿量，每天正常排尿量應達1500c.c以上，結石患者要盡量達到2000c.c以上，但腎臟功能嚴重不良者要先諮詢醫師。

▲醫師指出，腎結石嚴重要這程度，就該摘除了。圖片經變色處理。

預防結石最重要的就是多喝水！尹岱智也提出簡易判斷水喝不喝得夠的方式，就是要「喝到小便顏色呈無色！」研究顯示，當每日尿量大於2000c.c.，能有效預防結石復發，但一般人又不可能每天量尿量，因此當小便呈無色或每天尿尿6～7次，尿量通常可大於2000c.c。

另外，尹岱智也特別提醒，有些藥物長期服用也必須注意，如痛風的排尿酸藥物，會讓尿中的尿酸增加，增加尿酸鈣結石的機會，第二型糖尿病口服降血糖藥，也會造成尿液不利的環境，還有抑制食慾、促進代謝的減肥藥，會讓飲食水分攝取減少，代謝增加，相對尿量減少，也會增加結石機率。