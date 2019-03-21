每年逾萬人「大腸癌」上身！　靠「一招」挽救8成存活率

▲大腸癌發生人數連續11年位居10大癌症之首，但隨著篩檢推動，死亡率已降7%。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌發生人數連續11年位居10大癌症之首，國健署自民國99年開始推動篩檢，根據台灣大學團隊分析335萬人年的癌症相關資料庫，50-69歲符合大腸癌篩檢的民眾已降低大腸癌死亡率達7%，透過篩檢發現的早期癌（0期、1期）可高達9成4，及時接受治療的5年存活率高達8成5。

根據國健署最新癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數從民國95年開始攀升，從每10萬人有37.4人，到民國105年每10萬人有41.3人，每年約1萬5千人罹患大腸癌，死亡人數約5千700多人。

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台大醫院內科部消化內科主治醫師李宜家表示，許多民眾誤以為只要腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不需做大腸癌篩檢，但大腸癌初期通常無症狀，等到症狀出現時，病況往往相對複雜，也會影響生活品質。

▲台大醫院內科部消化內科主治醫師李宜家。（圖／記者趙于婷攝，下同）

李宜家說，透過糞便潛血檢查，經過確診後，可以降低10年後60%的大腸癌死亡率，糞便潛血確診陽性，就要進一步做大腸鏡檢查，但不少民眾因為怕檢查會痛或是不想面對事實，遲遲拖著不做，甚至還有人反覆測糞便潛血，一定要測到陰性，最後嚴重血便確診大腸癌。他強調，糞便潛血陽性，一旦拖延後續檢查治療，就可能在3年內瘜肉惡化成大腸癌。

國健署署長王英偉也提到，實證證明糞便潛血檢查可以有效預防大腸癌，經由篩檢早期發現癌前病變，經切除後可以降低死亡率，但現階段國人的篩檢率為4成，其中男性大腸癌的篩檢率還比女性低。

由於大腸癌多發生在50歲以後，國健署也提供50-74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需要將「採便管」帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符合健保特約的醫療院所，就可進行糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸，符合資格的民眾可善加利用。

▲國健署提供50-74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查。

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