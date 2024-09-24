台男平均12.5公分　「長度、粗度」女性解答偏好

▲您有達到平均標準嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳忠佐表示，根據一項2024年的統計，台灣男性的陰莖勃起長度為平均為12.5公分；而根據美國的研究調查，多數女性對「陰莖粗度」的偏好大於「陰莖長度」。

陳忠佐23日在臉書說，到底要多大才夠？世界各國男性粗細比一比，根據這項統計，不同國家的男性陰莖尺寸存在明顯差異，由統計數據來看，勃起陰莖長度（Erect penis length）以剛果的男性平均尺寸最長，平均長度為17.9公分；而泰國男性勃起長度最短，約為9.43公分。

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陳忠佐指出，從整體來看，世界男性的陰莖平均勃起長度約為13.38公分，台灣男性的陰莖勃起長度為平均為12.5公分，與義大利男性持平。

陳忠佐提到，若從陰莖粗細來看，厄瓜多男性的陰莖勃起周長平均13.44公分，羅馬尼亞男性的陰莖勃起周長平均10.25公分，台灣男性的陰莖勃起周長平均則為12.61公分，高於世界男性的陰莖勃起周長11.68公分。

▼醫師說，根據調查，在一段關係中發生的性行為，比缺少承諾的性行為更好。（示意圖／資料照）



而尺寸越長，女性一定越滿意嗎？陳忠佐表示，根據美國的研究調查，多數女性對陰莖粗度的偏好>陰莖長度；在一段關係中發生的性行為，也比缺少承諾的性行為更好。

陳忠佐說，另外也有研究顯示，多數女性不會把陰莖尺寸視為性滿意度的主要因素，情感連結與溝通在兩性關係中更具重要性，而非單純的生理尺寸優先。

男性對尺寸的迷思可能從何而來？陳忠佐指出，由於大眾媒體、色情作品或流行文化中，可能經常強調陰莖尺寸的重要性，男性在無形中接受這些價值觀，可能不自覺把尺寸與自身價值或性魅力掛鉤，誤以為陰莖的尺寸直接與「男子氣概」和「性能力」有關，這些誤解會加強對尺寸的焦慮，甚至影響自信心。

如果陰莖粗細低於平均值，還有救嗎？陳忠佐提到，臨床上陰莖增長手術效果有限，且有一定的風險性，一般建議可以由陰莖粗度著手，例如常見的異體片陰莖增粗手術 ，使用別人捐贈的皮膚來增加陰莖粗度，持久性好，外觀也相對自然，不易察覺手術痕跡。