蟎蟲狂蠕動！她針眼腫半年...掀開「超噁假睫毛」醫嚇壞

▲掀開蟎蟲狂蠕動！她針眼半年好不了，問題竟在「假睫毛」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

26歲的張小姐有定期接睫毛習慣，近半年總是反覆長針眼，還經常覺得眼睛乾澀、紅癢，醫師檢查發現，她的睫毛根部有許多皮屑，用放大鏡看，甚至發現好幾隻蟎蟲在毛囊內蠕動，確診眼瞼炎合併針眼，只能先給予藥物治療，並囑咐在康復前停止接睫毛。

收治患者的書田診所眼科主治醫師顏敏芳表示，針眼是因眼瞼皮脂腺開口阻塞，造成細菌感染引起，發生時常有紅腫熱痛或合併化膿，病患分佈年齡從嬰兒到老人皆有，可能與個人體質、衛生、飲食習慣有關，而皮脂腺分泌較旺盛、有酒糟性體質者，都是好發族群，常吃高糖、高油等飲食，也可能誘發針眼發作。

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▲毛囊皮屑是蟎蟲的食物來源。（圖／記者嚴云岑攝）

顏敏芳提到，毛囊皮屑是蟎蟲的食物來源，若長期接睫毛又未能徹底清潔，就容易讓蟎蟲「爬上眼」。當蟎蟲入侵，其與排泄物容易阻塞皮脂腺，引起發炎，造成針眼與眼瞼炎反覆發作，嚴重時眼瞼甚至腫得跟毛毛蟲一樣，劃開一小口，就會擠出如起司般的塊狀油脂，若發炎部位剛好在毛囊位置，未來可能再也長不出睫毛。

「針眼治療，熱敷很重要。」顏敏芳表示，若針眼反覆發作，每天早晚可先以45~50度的熱毛巾敷眼5分鐘，軟化阻塞毛囊的油脂，使皮脂腺暢通，不讓蟎蟲生存。另外，若有接睫毛或貼假睫毛習慣者，每天也要用專用的眼部清潔液清潔眼瞼，「上下眼皮都要翻起來用紗布擦」，才能達到徹底清潔之效。

▲睫毛上皮屑。（圖／記者嚴云岑攝）

最後，顏敏芳提醒，預防針眼、眼瞼炎，維持居家環境清潔很重要，除了毛巾、寢具、沙發布要定期更換外，也不要經常搓揉眼睛，倘出現針眼反覆發生，應就醫治療並暫時停止接睫毛，以免造成更嚴重的感染或是乾眼症的併發。