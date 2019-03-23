國道警腦死心臟完好　媽媽「最痛決定」連醫師也嚇一跳

▲王黃冠鈞與父母合影。（圖／黃中興提供）

記者嚴云岑／桃園報導

21歲國道實習員警王黃冠鈞，2018年底與學長處理國道事故時，遭後方休旅車高速追撞，搶救4日傷重不治，由家屬代為簽署器捐同意書，遺愛人間。在冠鈞被推往捐贈室時，哭喊著「哥哥啊」的母親王清英，經過近4個月的沈澱，已逐漸收起眼淚，她回憶起兒子在加護病房時，牧師傳來一封訊息，「冠鈞不會關機，會重新開機」，當下她不懂，現在終於想明白了。

長庚醫院去年有55名器官捐贈者與18名大體老師，長庚醫院與長庚大學在清明節前夕舉辦「器官捐贈與大體老師追思大會」，由教授帶領同學對大愛家屬鞠躬，致上最深敬意。

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長庚醫院院長程文俊表示，長庚醫院歷年來已幫1600位器捐者完成心願，去年也有210人接受移植，感謝家屬能在失去親人的哀痛中，做出難捨成全的決定，也呼籲受贈者愛護器官，讓大愛永續。

▲王黃冠鈞被推往器捐室前，媽媽王清英趴在他身上痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）

去年因國道車禍離世的王黃冠鈞家屬，今（23）日也受邀出席。媽媽王清英告訴《ETtoday新聞雲》記者，冠鈞的器捐決定是她做的。在林口長庚搶救到第4天時，醫師沈重宣布，「冠鈞真的沒有機會了。」雖然爸爸仍拜託，「能不能用葉克膜」，但醫師直搖頭，「他心臟是好的，用了沒用。」

「我聽到這句話，就直接問醫師，可以做器捐嗎？」王清英回憶，當時醫師聽了也嚇了一跳，詢問「真的可以嗎？」她想起兒子一生樂於助人，忍痛點頭，代兒子捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜與血管，幫助6人重獲新生。

參與器官勸募過程的林口長庚社工師謝書豪證實王清英所言，也感佩她的果決，「醫師只是起了個引子，媽媽就勇敢做了決定，真的很不容易。」

▲王黃冠鈞一家人出席林口長庚追思會。（圖／記者嚴云岑攝）

王清英說，她與先生在多年前就簽下器捐同意書，告訴孩子，「如果我們真的走到這一步，請讓我遺愛人間。」沒想到意外卻先發生在次子上。時隔數月，她也終於想通牧師傳來的「重新開機」含義，「讓別人帶著他器官，繼續活下去。」

冠鈞離開快4個月了，王黃家人的眼淚少了，但思念依然綿延。王清英說，「有時在家看到冠鈞的遺物，腦中就會浮現他的笑臉；在街上看到年輕人，也會想冠鈞現在在做什麼。」

▲冠鈞與家人穿著傳統服飾合影。（圖／黃中興提供）

爸爸黃中興則給記者看手機中一張全家福，攝於冠鈞警專畢業那年，全家穿著排灣族傳統服飾慶祝，照片中5個人笑得開心。

黃中興感慨道，下午從林口長庚搭車前來追思會場，在急診室外等車時，突然有種既視感，「冠鈞從新竹中原醫院轉到林口長庚時，就是從這裡進去，後來完成器捐後，也是從這裡離開。好像昨天才發生的事一樣。」聽到此，站在一旁的姊姊，早已紅了眼眶。

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