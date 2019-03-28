她清鼻頭粉刺竟塌成「馬鞍鼻」　鼻軟骨整片被細菌吃掉

▲清粉刺細菌感染「鼻軟骨消失」，她變「馬鞍鼻」天天哭。（圖／馬偕醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

43歲高小姐到美容工作室清完鼻頭粉刺後，鼻頭紅腫疼痛未癒，就醫發現細菌感染，雖然緊急住院控制發炎，但細菌早已吃掉整片鼻中隔軟骨，側面看起來鼻背整塊凹陷，成為名副其實的「馬鞍鼻」，鼻形內塌陷還產生阻塞，呼吸通暢度受影響，每次呼吸都像有人用手掐住鼻子，嚴重外觀畸形讓她整天以淚洗面，每天都要戴口罩才敢出門。

高小姐是在2017年底清完粉刺後，出現紅腫疼痛症狀，雖然2天後就到診所就醫，卻無法控制細菌侵蝕。半年內輾轉到各醫院求診，但醫師看了皆直搖頭，表示「我也無能為力」，直到經友人介紹，輾轉到馬偕耳鼻喉科鼻整形特別門診諮詢，終於找回正常鼻形。

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▲植入病患鼻腔的肋軟骨示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

「老實說，患者到診間拿下口罩時，我也嚇一跳。」收治個案的馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師許瑞賢表示，在評估病患狀況後，他安排以字體肋軟骨進行鼻重建整形手術。術前先透過電腦斷層掃描檢查，確定其肋軟骨軟組織可用，並在胸壁開2.8公分傷口，取出5公分肋軟骨，分別雕塑成鼻中隔支架與鼻樑。

許瑞賢提到，肋軟骨可塑性佳，最適合用於大範圍鼻整形及曾有鼻部感染病患身上，因為曾鼻鼻部組織感染病史的患者，若再置入其他外來物，發炎排斥機率將超過50%。

▲病患術後超滿意，直呼鼻子比發炎前還好看。（圖／記者嚴云岑攝）

在取出肋軟骨後，許瑞賢先使用部分骨片做成X型支架，固定鼻中膈，隨後使用雕刻後的鼻膜置入鼻背，最後利用剩餘軟骨塑形鼻頭及鼻柱，手術過程耗時4.5小時，除了胸壁上有不到3公分的傷口外，鼻部手術也僅留下鼻小柱縫線，開刀次日即可出院，6個月後鼻子外觀也與常人無異，「病患還說，鼻背比發炎前還好看。」

最後，許瑞賢表示，清除粉刺非醫療行為，坊間美容院所在清除前，要把器具徹底消毒，才不會造成感染。蜂窩性組織炎的症狀為紅、腫、熱、痛，如果清完粉刺後疼痛加劇，就應儘早到醫院就診。不過，他也提到，因為清粉刺造成的鼻塌陷個案非常罕見，民眾無需過度擔心。