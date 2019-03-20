小頭不爭氣！專家曝「這2類食物」吃太多恐不舉　愛吃的中了？

▲勃起示意圖。（圖／達志影像）



生活中心／綜合報導

「抬不了頭」是許多男性相當在意的議題，但又不好意思就醫，因此努力用食補方式來創造「性福」，甚至私自去藥局或是地下電台購買藥物。醫師提醒，要小心藥物可能有成分不明之問題，一不小心可能花了大錢又得不到效果。

南投醫院泌尿科李昇平醫師指出，造成勃起功能障礙的因素相當複雜，可能是高血壓、高血脂、糖尿病或是賀爾蒙等多種問題導致，有困擾的民眾應就醫，由專業的醫療人員協助找出根源。

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有傳言牡蠣、牛鞭可以重振雄威，也有人說多吃藍莓、蘋果等水果可以幫助勃起。對此，蔡秀雯營養師表示，有篇美國馬薩諸塞州的研究發現，特定食物的攝取，是可以降低勃起功能障礙發病機率，包括多吃水果、蔬菜、全穀類、魚；另外，也有其他研究發現，黑巧克力、開心果、西瓜、粉紅葡萄柚和西紅柿等食物可能有助於緩解症狀。

在營養素上，慢性維生素B12缺乏以及攝取更多加工肉類和精製穀物的男性比較容易患勃起功能障礙。蔡秀雯建議，除了平常均衡飲食之外，在食物種類上可多攝取一些含豐富抗氧化營養素的食物，可以讓人更性福。

但是食物的攝取終究是輔助，對於有勃起障礙困擾的民眾，醫師仍建議需找到可能潛在的疾病接受治療，進而改善勃起障礙。李昇平認為，應維持良好睡眠品質、飲食營養均衡、情緒保持平穩及規律運動，若上述調整後皆未改善，則會進一步使用調整循環系統之藥物。

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