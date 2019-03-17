血便10多天以為痔瘡...就醫發現直腸瘤　開「人工肛門」利治療

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生活中心／綜合報導

一名54歲王姓男子因為大便有出血的情形，本來以為是痔瘡導致，只要擦藥就好，但情況一直沒有改善，到醫院檢查發現原來是直腸長出腫瘤，經肛門腹腔鏡手術切除病灶，並在腹部造口，利用人工肛門排泄，避免傷口拉扯與感染，住院7天出院，回家休養6週後傷口痊癒。

王男大便出血，以為只是舊疾痔瘡，拖了10多天後，在親友的勸說下，到童綜合醫院進行舒眠無痛的大腸內視鏡檢查，大腸直腸外科張乃元醫師檢查後，發現直腸內長出一顆腫瘤，切片送驗後確定為神經內分泌細胞瘤，建議患者與家屬以經肛門腹腔鏡手術，將出現細胞瘤的直腸進行小部分切除（約病灶上5公分及病灶下2公分），並在切除後將直腸下段接回肛門，但為了讓直腸與肛門括約肌連接的傷口修復癒合，因此再將小腸拉至右小腹（肚臍右側約5公分處）做一個臨時造口（人工肛門），以利讓排泄物能夠不經由肛門口排出，避免傷口的拉扯與感染。

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▲造口（人工肛門）不可怕，正規治療讓生命延續。（圖／童綜合醫院提供）

王男住院7天後返家休養，6週後經醫師確認直腸與肛門的傷口已經完全癒合，再次安排手術，將小腸接回腹內，並將右小腹的造口傷口縫合，住院3天即出院恢復正常生活，目前也已返回工作崗位，只須定時回診檢查追蹤。

王男表示，因為這場疾病獲得生命的悸動與感動，除了感受到家人的愛與妻子一路的照顧，也感謝張醫師詳細的檢查與專業的手術治療，為了安撫自己與家人的不安，手術前耐心詳細的解釋病情與治療方式，手術後給予問題解惑並仔細檢查傷口恢復情形；另外，也很謝謝造口治療室的黃慧婷個管師，術前術後在旁陪伴及心理支持，術後到病房仔細教導造口清潔護理及如何更換便袋，並提供疾病諮詢及針對疑問進行澄清說明，當自己或家人在面對突如其來的壓力時能有個諮詢的管道。

▲造口治療室的黃慧婷個管師常教導病人如何照護清潔造口處。（圖／童綜合醫院提供）

張乃元醫師指出，個案罹患的是低位直腸神經內分泌細胞瘤，細胞瘤長出位置距離肛門僅6公分左右，還好還沒侵犯到肛門括約肌，為讓患者日後保有正常的生活品質，因此採用保留肛門手術來切除細胞瘤，但因切除後為了讓傷口能癒合恢復正常功能，所以必須將小腸截斷連接到腹部來做出一個臨時的造口，待肛門處的傷口癒合完全，才將造口縫合恢復正常排便方式。

張乃元醫師表示，需要進行造口手術的原因大致為直腸或肛門有腫瘤、腸部受傷、腸部壞死、大便失禁等，造口常常讓患者與家屬感到不自在，因為無法適應排泄物從腹部排出的情形，還有隨時須與便袋共處的不便，有些患者因此排斥進行造口與正確治療而導致病情延誤，甚至造成生命的提早終止。

他強調，造口手術無論是臨時或永久，都是為了讓患者能夠得到最好與完全的治療；造口平時服貼身體，以衣服遮蔽之後，平時活動也不易被發現，很多日常活動仍然可以照常，並不受造口影響。

他也呼籲，定期健康檢查很重要，才能夠早期發現早期治療，若因病情或治療上有需要進行造口手術時，切勿因無法接受、擔心外觀等情形而拒絕進行正規治療，只要依循醫護指導的造口護理與清潔，很快就能習慣並恢復以往正常生活，畢竟疾病的治療與生命的延續才是更重要的事。

▲張乃元醫師向患者解釋病情（非個案本人）。（圖／童綜合醫院提供）