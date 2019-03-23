1歲童誤吞「水晶寶寶」掛急診　醫驚：膨脹恐引發腸阻塞

▲兒童示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

小朋友對任何東西都充滿好奇，常常拿了就往嘴裡塞，最近就有一名1歲多的男童吞了幾顆「水晶寶寶」，媽媽嚇得趕緊將他送到急診室。醫師表示，水晶寶寶如果到了消化道，與胃液接觸，吸收了裡面的水分，就會在體內膨脹，甚至可能引發腸阻塞，嚴重時必須靠動手術才能取出來。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰經常在臉書粉絲專頁「來講兒科急診的543」分享兒科急診故事，他20日PO文指出，前幾天兒科急診來了一位1歲多的小朋友，媽媽急急忙忙地把小孩抱進來，媽媽說弟弟大約在晚餐時，餐桌上哥哥準備要養的水晶寶寶，弟弟一手拿起幾顆直接吞下肚，「媽媽說：『她看到那一幕，差點要暈倒了！』」

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吳昌騰醫師表示，雖然幫男童照了X光，但因為水晶寶寶在X光下，應該是不會顯現出來的，所以他請媽媽回家後再觀察，如果男童有腸胃不舒服的症狀或是肚子痛的情況，要隨時再帶回來。

「水晶寶寶是一種丙烯酸樹脂，就是一種高分子化合物，最大的特性就是吸水性特別強，可以在短短的時間內吸收大量的水，吸了水會膨脹好幾倍，尤其在水溫高的狀況下，吸收力會更好。」吳昌騰醫師說，因為水晶寶寶會膨脹長大，有些還會分裂生出其他的水晶寶寶，讓小朋友趨之若鶩，因為外形就像是七彩的巧克力豆，經常發生小朋友誤食的意外。

他指出，水晶寶寶泡水之前，每顆直徑不到0.5公分，看起來就像是一顆顆彩色糖果，但實際放到水裡4個鐘頭後，有些水晶寶寶就長大到直徑1.7公分，因此若是幼童誤食水晶寶寶，家長沒有及時發現，水晶寶寶到了消化道以後與胃液接觸，吸收了裡面的水分以後就會在體內膨脹，甚至可能引發孩子腸阻塞，嚴重時必須靠動手術才能取出來。

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