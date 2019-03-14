舊愛卡片排第4！不用又不丟「生灰塵廢物Top10」　你家留哪些？



▲關於舊愛寫給你的卡片，仍捨不得丟嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

每當大掃除或搬家時，總會清出一堆用不到，卻又讓人捨不得丟掉的舊物品，會有如此的念舊行為，大多都是對這些東西充滿感情和回憶。心理學家將人們愛收集物品，導致家中堆積如山造成生活不便的行為稱為「儲物症」，該症狀也在2013年被列為精神病的一種。網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出網友們完全用不到，卻又最捨不得丟的「生灰系物品Top10」。

第10名：日記

不可告人的祕密，許多人選擇紀錄在日記裡，多年後重新翻閱，又會回想起當初的美好，或更驚訝自己當時與現今的想法有多麼的不同。即便日記意義非凡又珍貴，但沒去看的時候，只能拿來墊桌腳？



第9名：CD/DVD

曾為迷妹的你，也曾經存好幾個禮拜的零用錢，只為購買一張心愛偶像的CD嗎？隨著網路數位串流平台越來越方便，現代人鮮少再買唱片或DVD了，拿出一張張「時代的眼淚」就算不再播放，但網友認為捐出去也沒人要，不如就放在家裡當寶收藏，說不定未來有增值可能。

第8名：學生時期的制服

還記得畢業典禮當天，所有老師、同學在你制服上簽名、寫下祝福的話的那一幕嗎？然而隨著褪去學生身分，袖有學名和名字的制服就會被封印在衣櫥最下層，每每大掃除拿出來又收回去。有些大學生或上班族會舉辦制服趴，倘若還穿得下當然要回味當學生的青春熱血，但最尷尬的是簽過名的那件，不能洗又不能穿，怎麼處理都尷尬。

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第7名：鞋子

你也是擁有數十雙鞋子的「蜈蚣人」嗎？有的鞋子耐穿，能穿10多年，節儉的人認為丟了可惜。另外很多男生愛買球鞋收藏；還有一種人高跟鞋、靴子買來穿沒幾次就封印，但在搭配不同衣服時仍會拿出來見見天日，不願丟也不願送人，就是一直放。



▲自己嘔心瀝血寫的筆記，怎能說丟就丟呢？（示意圖／Pixabay）

第6名：上課筆記

人生最努力寫筆記，莫過於高中考大學的階段了，在那段苦日子裡一筆一畫的心血，精緻彷彿藝術品，叫人怎捨得丟？過去有很多網友上傳自己學生時期的筆記，字體工整網友激讚是「人體印刷機」，甚至出價購買，真的太扯啦！

第5名：玩具/娃娃/模型

無論是布偶、絨毛娃娃或是塑膠玩具，從小玩到大，白玩到黑、玩到破洞都捨不得丟掉，玩具是童年裡的精神寄託，要你拋棄這些兒時玩伴，就像逼你告別過去，讓人還沒做好心理準備。但也有網友長大後，將收藏玩具與模型視為樂趣，甚至靠它們賺錢。



第4名：卡片/情書/紙條

無論是生日卡片、告白情書，或是上課時同學間傳的小紙條，能讓人回想起學生時期的青澀，尤其在現今大家習慣電腦打字後，手寫的東西更顯珍貴，除了回憶外，都是別人的心意。



▲舊手機還捨不得丟嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



第3名：舊3C電子產品

你的書桌右邊抽屜還放著你國中時期使用的Nokia手機嗎？由於3C產品汰換速度快，因此同品牌相機、手機，一年前後掉價快速。很多人不願丟，可能原因在於當時花了很多錢買，但轉賣價格不夠漂亮；另外也可能是產品沒壞，只是被其他東西取代罷了。



第2名：照片/相簿

在智慧型手機普及後，已經很少有人會把相片洗出來，除非是攝影愛好者或是特別有意義的照片。在過去沒有電腦和雲端存放檔案時，相機拍下瞬間即是永恆，而相簿和相框也成了收藏照片的最好方式，但照片一多家裡沒地方擺放，這些無法說丟就丟的回憶，只能暫躺在倉庫裡。



第1名：書籍/雜誌

無論是高中時期為了學英文買的「大家說英語」，或是為了打發時間而買的愛情小說全集，很多人看了好多次都捨不得丟，只能堆在家裡積灰塵，又重又厚的書本搬家時特別費力。建議下次整理時，可想想這本書留下來會不會再拿出來看，或對自己未來有無幫助？如果沒有，可以選擇捐出去讓其他人吸取其中的知識，會更有意義。