常常腦霧？最新研究揭「大腦要洗澡」　醫：運動防失智

▲神經科學研究發現，大腦有清道夫系統「自我排毒」。（圖／VCG）



記者許力方／綜合報導

大腦也要洗澡？你會不會常常覺得腦霧、健忘，甚至感到情緒煩躁，擔心自己出現失智症的徵狀，「基因醫師」張家銘引述了科學期刊的最新研究指出，不一定是老化現象，也可能是大腦「堆太多垃圾」，而人類運動的真正意義，包含幫大腦「打掃」代謝。

榮總婦醫部遺傳優生學主治醫師張家銘17日發表文章，指出神經科學近年發現，大腦有一套類似淋巴系統的清除通道－膠狀淋巴系統（glymphatic system），靠著膠質細胞把神經廢物引導進腦脊髓液，再透過腦膜淋巴管（mLV）送出大腦。這些神經廢物包含像是：阿茲海默症的β類澱粉蛋白、帕金森症的α-synuclein、甚至慢性發炎因子，這類「壞東西」。

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張家銘進一步指出，大腦的清除通道系統並不是一直都有效，當人們久坐、熬夜、壓力大或年紀增長時，就會變擁擠、緩慢甚至卡住，《自然－通訊》期刊做了一項最新的大型研究，找來一群健康受試者，分成2組：一組只做一次30分鐘的固定腳踏車運動，另一組則連續運動12周、每周3次。研究團隊利用非侵入性核磁共振技術，觀察大腦的膠狀淋巴系統活動和腦膜淋巴流速，結果非常驚人。

▲多動可以幫助大腦「打掃」。（示意圖／資料照）



研究發現，只有長期規律運動的那一組，大腦裡的「清道夫系統」才真正啟動。他們在尾狀核（Putamen）看到明顯的流速提升，腦膜淋巴管的尺寸也變大，流速增加，連血液中的發炎蛋白S100A8、S100A9、DEFA1A3也顯著下降，代表整體發炎狀態被壓制了。同時，調節免疫系統的J chain蛋白則上升，「這暗示我們，運動不只是排毒，還在提升大腦的自我防禦力。」

張家銘認為，這項研究給出非常具體的建議，就是找一種自己能長期持續進行的運動，只要每周3次、每次30分鐘，就足以讓大腦開始「開水龍頭、清排水管」。睡得好也很重要，因為睡覺時，膠狀淋巴系統清除功能達到高峰。換句話說，白天靠運動打開「進水口」，晚上靠睡眠排出「毒水」，是雙引擎的腦部清潔術。

最後，張家銘說，研究背後傳遞的訊息是，我們不必等到疾病來敲門才開始保健，也不必一味追求補腦食品或藥物，身體本身就具備自我修復、自我清除的力量，而開啟這個開關的方式就是—動起來。