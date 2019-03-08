不是孤僻啦！5大星座有「人群恐懼症」　你也不愛人多地方？



▲你也是寧願宅在家，也不願出門和人群接觸的人嗎？（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

你是一個內向、患有社交焦慮的高度敏感者嗎？朋友辦的生日派對不去，公司聚餐裝病推辭，更別說是放假到人擠人的網美景點拍照玩耍了。國外網站《Yourtango》從12星座中，統整出5個多多少少患有「人群恐懼症」的星座，這種人並非孤僻，只是不愛人多的地方罷了，相較於在外面耗費心力「搜朽」，他們更愛專屬於自己的小空間。

1.處女座

處女座覺得和人們相處很累的原因，在於他們想要掌控一切，但偏偏人類就是如此的讓人難以掌握，無論眼前的一切看起來有多麼的有秩序和平靜，總會有讓事情變得混亂的外力介入。也因此他們不愛混入人群，勉強自己成為合群的一份子。

2.天蠍座

天蠍座很有警戒心，一個人就難以掌握了，更何況是要預測一大群人要做什麼。天蠍們容易過度思考，使得他們在人群中容易感到恐慌不自在，因為他們認為一大群人是不可能以理性的方式行事的。

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▲金牛害怕他人評論自己的聲音，因此不喜歡處於人群中。（圖／達志／示意圖）

3.金牛座

金牛們往往不喜歡人群，除非那群人中都景仰和讚美他，但情況大多事與願違。以致牛牛們害怕他人評論的聲音，評論他的穿著、他的妝髮，以及他的一言一行，讓人感到渾身不自在，所以他們不喜歡處於人群裡情有可原。

4.巨蟹座

巨蟹容易對於不熟悉的人感到懷疑與不信任，與其和這些人處在一塊，他們更喜歡家人和好友給予的安全感。巨蟹天生較悲觀，所以要他們去人山人海的夜店狂嗨，他們寧可在家煮幾道菜和親朋好友共享這溫暖時光。

5.雙魚座

雙魚座只要現身人群中，就容易感到神經敏感、非常焦慮。對於人際關係的無法掌握會讓他們情緒超載，需要花很多時間才有辦法「重新復活」，也因此魚魚們不太喜歡這類場合，好似自己隨時都可能被踐踏，所以他們會盡量避開人多的地方。