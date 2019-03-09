交往久沒話聊！「5個小徵兆」＝愛情開始變質　你們慘中幾項？



▲你有發現和另一半的感情正悄悄變質嗎？（示意圖／CFP）

文／艾姬

有時候會聽到正在為感情困擾的朋友說出這樣的話：「也不知道從什麼時候開始，我們變得怪怪的……」。妳是不是也遇過這種狀況？愛情有了變化，但妳卻在事態嚴重的時候才發現。每當艾姫我聽到這樣的話，只想嘆氣，「不知道從什麼時候開始」變得怪怪的，表示不知道從什麼時候開始妳自己也沒有投入在這段感情裡，否則妳怎麼會連變化都感受不到呢？但後來我想，也許是當局者迷吧！戀愛的時候我們有一些感官會自動關閉這也是正常的，所以我希望寫這篇文章，或許有機會及早發現問題及早治療，拯救一些本來還有機會繼續走下去的愛情！

愛情開始變化的5個徵兆，偶而檢視一下你們有沒有這些問題。

1. 我們開始變得沒有話聊：

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「無話可說」是一個很糟糕的狀態，一般而言情侶相處久了可能不像熱戀時那麼有話聊，但「沉默也自在」是一種兩性相處時的良好情境，但若妳要刻意去找話題聊，甚至在沉默時感覺無聊或焦躁，這樣的「沉默不自在」就是一個警訊。

2.沒有耐心去做以前習以為常的事：



以前他很有耐心等妳化妝出門，以前妳很有耐心等他下班。曾經習以為常的事情變得沒有耐心了，這時候妳或許該關心是不是他工作或生活上出現什麼狀況讓他對妳感到不耐煩，並且也要想想兩人之間是否有什麼不對勁的地方。

3.即使一起做喜歡的事也失去期待和興奮的心情：



和喜歡的人做喜歡的事應該是很快樂的啊！如果妳做的明明是喜歡的事，卻失去期待和興奮的心情，有可能是因為對象的問題。例如妳本來喜歡旅遊的，但想到要跟他去旅遊卻提不起勁，說不定是和他在一起其實有心理壓力或不再感覺有趣了。



▲當對彼此的抱怨越來越多，代表著對對方的容忍度降低。（示意圖／CFP）

4.對彼此的抱怨越來越多：



有沒有發現你們對彼此的抱怨越來越多了呢？以前能夠忍受的缺點漸漸都變得無法忍受了。當我們喜歡一個人的時候，我們對他的容忍度會比較高，當我們沒那麼喜歡一個人的時候，就會放大他的缺點，自然也會產生更多挑惕和抱怨了！

5.親密關係變冷淡：



親密關係的變化也是一個重要指標，親密的頻率變少了，沒有以前熱情了？甚至有時會用一些藉口逃避親密接觸。冷淡的時間持續得越久，對感情的傷害就越大。當親密關係變冷淡，千萬不可以忽略或逃避，要好好溝通喔！

到這裡找艾姬……

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